สนามบินดอนเมืองคาดปีใหม่69 ผู้โดยสารพุ่งวันละ1 แสนคน เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก

สนามบินดอนเมืองคาดเทศกาลปีใหม่ 69 ช่วง 11 วัน มีผู้โดยสารกว่า 1.12 ล้านคน หรือเฉลี่ยกว่า 1 แสนคนต่อวัน ประเมิน 29 ธ.ค.แน่นสุด แนะมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2–3 ชั่วโมง จอดรถฟรี ที่ลานจอดรถระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 -5 พร้อมรถรับส่งถึงเทอร์มินอล
นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง มีความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวม 11 วัน โดยคาดการณ์ผู้โดยสารรวม 1,120,125 คน และเที่ยวบินรวม 7,210 เที่ยวบิน วันที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดคือวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และวันที่ 2 มกราคม 2569
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ได้แก่ เวลา 05.00–07.00 น. สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ และเวลา 09.00–11.00 น. และ 16.00–19.00 น. สำหรับผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2–3 ชั่วโมง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1192 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบาย H.N.Y. 2569 ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดบริการจอดรถยนต์ฟรี บริเวณลานจอดรถระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถ 5 ชั้น รองรับ 250 คัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. พร้อมรถรับ–ส่งและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
ท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด “Fast and Hassle-Free Airport” โดยนำนวัตกรรมมาใช้ อาทิ ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Biometric) ระบบติดตามผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ (RTPS) และระบบ A-CDM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวบิน ลดความล่าช้า พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารใช้งานแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อช่วยวางแผนการเดินทาง
ด้านการให้บริการ ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในทุกจุดสำคัญ จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วงเทศกาล และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Airport Ambassador) รวมถึงเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างเพียงพอ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย
พร้อมดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการตรวจตราพื้นที่ การตรวจสอบผ่านระบบ CCTV การจัดระเบียบจราจร และการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ โดยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1616 ได้ตลอดเวลา
สำหรับเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ตรวจสอบความพร้อมของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐและมาตรฐาน ICAO เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและสายการบิน