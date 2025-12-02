SCG คว้า 3 รางวัลจากเวที Marketing Award of Thailand 2025

เอสซีจี ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ หลังคว้า 3 รางวัลจากเวที Marketing Award of Thailand 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หนึ่งในเวทีอันทรงเกียรติที่ยกย่ององค์กรที่สามารถสร้างผลงานการตลาดโดดเด่น มีความคิดริเริ่ม และส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจและสังคมไทย
โดยในปีนี้ ผลงานของ SCG จากสองทีมหลัก สามารถสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการจนคว้ารางวัลจาก 3 หมวดสำคัญ ได้แก่
1) “Good Walk Thailand” จาก เอสซีจี แลนด์สเคป — ได้ 1 รางวัล
• รางวัล Gold Award ประเภท Brand Experience & Communication
2) “รักเหมา (Rakmao)” จาก เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น — ได้ 2 รางวัล
• รางวัล Silver Award ประเภท Strategic Marketing
• รางวัล Silver Award ประเภท Innovations & Martech
ผลงานทั้งสามชิ้นแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการตลาดเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยี และการสร้างประสบการณ์แบรนด์ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสังคมไทยอย่างแท้จริง
Good Walk Thailand: สร้างประสบการณ์การภูมิทัศน์เมืองที่ดีขึ้น พร้อมยกระดับงานภูมิทัศน์ไทย
โครงการ Good Walk Thailand จากเอสซีจี แลนด์สเคป คว้า Gold Award ในหมวด Brand Experience &Communication ด้วยจุดเด่นในการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ชัดเจน ตอกย้ำบทบาทของ SCG ในฐานะผู้นำงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมใช้การสื่อสารเชิงรุกเพื่อ Create Demand ในภาค B2G จนเกิดแรงกระเพื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และสามารถเชื่อมภาครัฐ–ผู้เชี่ยวชาญ–ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในเส้นทางการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์หลักของโครงการ
• แตกต่าง : นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ของพ่อเมือง มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดงานออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุปูพื้น ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดที่แตกต่าง
• ตัวจริง : การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ ผ่านการส่งเสริม Young Designer New Gen การจัดอบรมให้กับช่างและผู้รับเหมา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการติดตั้ง ให้มีคุณภาพสูง
• ต่อยอด : การสร้างการรับรู้ในวงกว้าง สร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้ สื่อท้องถิ่นและสื่อหลัก ควบคู่กันไป รวมถึงการขับเคลื่อน แคมเปญประชาสัมพันธ์ ที่สามารถสร้าง Free PR บนสื่อชั้นนำระดับประเทศ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมที่ชัดเจน
• ยอดขายเติบโตจากปี 2567 มากกว่า 60%
• ขยายสู่กลุ่มลูกค้าเอกชนเพิ่มเติมกว่า 12 ล้านบาท
• Win spec ใหม่ และเพิ่มสัดส่วน High Value-Added Product ซึ่งเป็นสินค้า High Margin ที่สูงขึ้น
• สร้างแรงกระเพื่อมให้หลายจังหวัดเห็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เกิดเป็น Role model การพัฒนาพื้นที่สาธารณะต่อเนื่อง
Good Walk Thailand ไม่เพียงเป็นแคมเปญที่ช่วยพัฒนาภูมิทัศน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมตอกย้ำบทบาท SCG ในฐานะผู้นำด้านงานพัฒนาภูมิทัศน์ของประเทศ
แพลตฟอร์ม “รักเหมา” โดยเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด คว้า 2 รางวัล Silver Award
จาก 2 หมวดสำคัญ ได้แก่ Strategic Marketing และ Innovations & Martech สะท้อนบทบาทผู้นำด้านโซลูชันดิจิทัลเพื่อภาคก่อสร้างไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ประกอบการ SMEs พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ SCG ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานของวงการก่อสร้างในประเทศ
1) ผลงาน Strategic Marketing: “HIDDEN GEMS UNLOCK ปลุกพลังร้านลับ…ให้เป็นฮีโร่ของไซต์งาน”
แคมเปญนี้มองลึกไปถึง pain ของร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade) ที่ยอดขายชะลอตัวจากการแข่งขันของโมเดิร์นเทรดที่เข้ามาทดแทนตลาดอย่างรวดเร็ว จึงพัฒนา “3E Strategy — Empower, Enable, Engage” เพื่อปลดล็อกศักยภาพร้านเล็กทั่วประเทศให้สามารถปรับตัวด้านดิจิทัลและสามารถแข่งขันกับทุนใหญ่ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งการช่วยทำการตลาด หน้าร้านออนไลน์ ชูสินค้าเรือธงด้วย exclusive deals รวมถึงจุดแข็งด้านการจัดส่งและบริการ
ผลลัพธ์สำคัญที่พิสูจน์ความสำเร็จ
• ยอด GMV สะสมในแคมเปญมากกว่า 29 ล้านบาท ภายใน 6 เดือนแรกที่เปิดตัว และเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านบาท ใน 6 เดือนถัดไป
• ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญเติบโตเฉลี่ย 77%
• ลดต้นทุนการลงทุนเทคโนโลยีให้ร้านค้าได้กว่า 300,000 บาทต่อร้าน
2) ผลงาน Innovations & Martech: “วัสดุก่อสร้างซื้อด่วน… ง่ายๆ แค่ 1..2..ซั่ม!! (Rakmao BuyNow)”
นวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อลด Digital Gap ของผู้รับเหมาไทยเพื่อให้เข้าถึงผู้รับเหมาในวงกว้างขึ้น โดยใช้ Big Data และ Dynamic Pricing คัดสินค้าวัสดุก่อสร้างยอดฮิตที่ต้องใช้บ่อยในไซต์งาน และรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมตามพฤติกรรมผู้ใช้งานแต่ละจังหวัด และทำให้ผู้รับเหมาสามารถสั่งซื้อได้ภายในไม่กี่ขั้นตอนโดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ ขั้นตอนง่ายๆ แค่ 1..2..ซั่ม!!
ผลลัพธ์ที่สร้าง impact จริง
• ผู้รับเหมาหน้าใหม่เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 96%
• GMV เติบโต 219% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
• ช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ย 3.4% ต่อคำสั่งซื้อ
ทั้งสองแคมเปญสะท้อนภารกิจของรักเหมาในการ “เปลี่ยน Pain ให้เป็น Plan แบบไม่สะดุด” และสร้าง Ecosystem การซื้อ–ขายวัสดุก่อสร้างแบบยั่งยืนของไทย
ผลสำเร็จสะท้อนวิสัยทัศน์ SCG: การตลาดที่สร้างคุณค่าให้ธุรกิจและสังคม
ความสำเร็จจาก 3 ผลงานนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของการวางกลยุทธ์ที่เข้าใจผู้ใช้จริง, การใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทั้งต่อผู้รับเหมา ร้านค้า ภาครัฐ และประชาชน โดย SCG จะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันและการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน