CPN โชว์พลังสร้างสรรค์ คว้ารางวัล Brand Experience & Communications – Bronze Award จากงาน Marketing Award of Thailand 2025

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ฉลอง 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัล Brand Experience & Communications Award – Bronze award จากเวทีอันทรงเกียรติของวงการการตลาดไทย Marketing Award of Thailand จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สะท้อนพลังทีมงานเบื้องหลังแคมเปญเทศกาลความสุขส่งท้ายปีระดับประเทศ “The World’s Great Celebration”
แคมเปญดังกล่าวนำเสนอเทศกาลปลายปีให้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือและคุณค่าของชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการสร้างสรรค์ ‘ต้นคริสต์มาส Local Pride’ ที่เซ็นทรัลพัฒนารังสรรค์ต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมชน ศิลปิน และช่างคราฟต์ท้องถิ่น โดยผสานความเป็นสากลของเทศกาลคริสต์มาสเข้ากับอัตลักษณ์ไทยในบริบทท้องถิ่น เกิดเป็นงานคราฟต์หนึ่งเดียวที่เป็นความภูมิใจของแต่ละเมือง และเป็นสัญลักษณ์ของพลัง Creative Collaboration อย่างแท้จริง
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้คือความภาคภูมิใจของทุกคนในทีม และของพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์แคมเปญที่มีความหมายและคุณค่า เราเชื่อในพลังของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ ชุมชน และผู้คน เพราะ Brand Experience ที่ดีไม่ใช่เพียงความสวยงาม แต่ต้องสร้างผลลัพธ์จริงให้กับชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ การนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น งานคราฟต์ และภูมิปัญญาไทยมานำเสนอในรูปแบบร่วมสมัย ช่วยให้เมืองต่างๆ เติบโตอย่างมีคุณค่า และทำให้เทศกาลปลายปีของไทยเป็นที่จดจำบนเวทีโลก” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
ผลงานภายใต้แคมเปญดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น “คัก–คริส–มัด” ต้นคริสต์มาสไหมมัดหมี่ จากเซ็นทรัล ขอนแก่น ที่โดดเด่นทั้งด้าน Creative & Circular Design จากการใช้วัสดุธรรมชาติและการคืนรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่มิติความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อความสำเร็จ ด้วยการเปิดตัวผลงาน “9 ต้นคริสต์มาส The Magical Thai Pride” งานคราฟต์ร่วมสมัยที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละจังหวัด โดยช่างฝีมือและศิลปินชุมชนจากทั่วประเทศ ติดตั้งในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 9 สาขาทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์เทศกาลปลายปีที่มีเอกลักษณ์ พร้อมขับเคลื่อนเทศกาลไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก สร้าง Magnet และ Reason to Visit เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซันอย่างยั่งยืน
เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้างสรรค์ Brand Experience เชื่อมโยงผู้คน ชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อน Creative Economy และ Tourism Economy ต่อยอดงานคราฟต์ ชูอัตลักษณ์ไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ 'Imagining better futures for all' ที่มุ่งมั่นในการสร้าง 'Centre of Life' ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน ตอบโจทย์ทุกวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนาคลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities