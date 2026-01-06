เวียตเจ็ทไทยเปิดเส้นทางบินใหม่ “กรุงเทพฯ–โกลกาตา”โปรฯเริ่ม 0 บาท

ผู้จัดการรายวัน 360 - เวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้าขยายเครือข่ายการบินระหว่างประเทศไทยและอินเดีย เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โกลกาตา อย่างเป็นทางการ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเนตาจี สุภาส จันทรา โบส สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในตลาดอินเดีย
เส้นทางบิน กรุงเทพฯ–โกลกาตา ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบิน VZ770 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 22:30 น. ถึงโกลกาตา เวลา 23:50 น. และเที่ยวบิน VZ771 ออกเดินทางจากโกลกาตา เวลา 00:50 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 04:55 น. (เวลาท้องถิ่น)
นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์และลูกค้าสัมพันธ์ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า อินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยว ครอบครัว และนักธุรกิจ
การเปิดเส้นทางบินใหม่กรุงเทพฯ–โกลกาตาในครั้งนี้ สะท้อนการมองเห็นศักยภาพของตลาดอินเดียของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ท่ามกลางความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต เวียตเจ็ทไทยแลนด์มีแผนขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อกรุงเทพฯ กับจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ทั่วอินเดีย เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น พร้อมมอบทางเลือกการเดินทางที่เข้าถึงได้ คุ้มค่า และน่าประทับใจยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร
ขณะเดียวกัน โกลกาตาเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินเดีย โดดเด่นด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และศิลปะที่มีชีวิตชีวา เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านวรรณกรรม ดนตรี และงานสร้างสรรค์ ผสมผสานสถาปัตยกรรมเก่าแก่เข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่น วัฒนธรรมสตรีต และอาหารขึ้นชื่อ โดยมีสถานที่สำคัญอย่าง สะพานฮาวราห์ และ อนุสรณ์สถานวิกตอเรีย ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองทำให้โกลกาตาเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่ เวียตเจ็ทไทยแลนด์จัดโปรโมชั่นพิเศษ บัตรโดยสารเริ่มต้น0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพฯ–โกลกาตา โดยเปิดให้จองบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2569 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2569
การเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ – โกลกาตาในครั้งนี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในประเทศอินเดีย ควบคู่กับเส้นทางที่ให้บริการอยู่แล้ว ได้แก่ กรุงเทพฯ–มุมไบ กรุงเทพฯ–อาห์เมดาบัด และ มุมไบ–ภูเก็ต ทั้งนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอบัตรโดยสารราคาประหยัด ตารางบินที่สะดวก และทางเลือกจุดหมายปลายทางที่หลากหลายแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 เวียตเจ็ทไทยแลนด์ดำเนินงานร่วมกับ เวียตเจ็ท กรุ๊ป มุ่งมั่นขยายเครือข่ายเส้นทางบินและมอบโอกาสในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวสู่หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยบริการที่เป็นมิตรและสนุกสนาน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มอบโอกาสในการเดินทางที่มากขึ้นด้วยบัตรโดยสารราคาประหยัด พร้อมบริการที่หลากหลาย สอดรับกับความต้องการของผู้โดยสาร
ล่าสุดเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้รับรางวัล “สายการบินโลว์คอสต์ที่ดีที่สุดในไทยแห่งปี 2568” จากนิตยสารโกลบอลแบรนด์ สหราชอาณาจักร
ปัจจุบัน เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้บริการครอบคลุม 11 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาค จากภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ และเชียงราย พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หลากหลายจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมต่อประเทศไทยกับ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ไทเป กัมพูชา อินเดีย เกาหลีใต้ และอีกหลายจุดหมายปลายทางทั่วทั้งภูมิภาค