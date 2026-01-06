ทหารชายแดนสุรินทร์กลับเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่ถูกญาติแทงดับ คาดปมขัดแย้งส่วนตัว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ทหารกองสื่อสารกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิด หลังไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดน จ.สุรินทร์ ถูกอดีตตำรวจบุกมาใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทง ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เผยผู้เสียชีวิตเพิ่งกลับจากไปรับใช้ชาติ ตำรวจตั้งปมขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
วันนี้( 6 ม.ค.)ที่วัดศรีพอง บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่รง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ญาติๆของ จ.ส.อ.สังคม ต้นโลห์ อายุ 51 ปี ทหารสื่อสาร สังกัด กรุงเทพมหานคร หลังเสียชีวิตถูกนายชัยนาท หนองผือ อายุ 67 ปี ชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกัน ใช้อาวุธมีดทำร้ายจนเสียชีวิต เหตุการเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 5ม.ค.69 ภายในบ้านไม่มีเลขที่ท้ายบ้านหนองผือ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกองเลือดและหยดเลือดกระจาย ไปทั่วบริเวณหน้าบ้าน
นายสาคร กุลขวัญ 72ปี 81 ม.5 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น น้าผู้เสียชีวิตเล่าว่า ปกติผู้เสียชีวิตจะเดินทางกลับมาบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เพื่อมาเยี่ยมครอบครัว จนกระทั่งในวันเกิดเหตุ นายชัยนาทได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดอยู่หน้าบ้าน ก่อนที่จะเดินเข้ามาภายในบ้านที่เกิดเหตุและอาศัยช่วงที่ผู้เสียชีวิตเผลอคุยโทรศัพท์ ได้เดินอ้อมไปข้างหลังแล้วใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 ฟุต แทงเข้าที่ด้านหลังและตามลำตัว เมื่อผู้เสียชีวิตถูกแทงตั้งสติได้ มีการแย่งมีดก่อนที่จะคว้ามีดแทงสวนกลับไปใส่ในชัยนาทตามลำตัวได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นได้ขับรถยนต์ไปที่ รพ.สต. ทุ่งโป่ง ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนจะเรียกรถกู้ชีพโรงพยาบาลอุบลรัตน์มารับตัว ก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา ส่วนนายชัยนาทได้รับบัตรเจ็บอาการสาหัส ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
พ.ต.อ.วิษณุ จันทร์พล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์เปิดเผยว่า คู่กรณีทั้งสองคนเป็นญาติกันและเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องอะไรเพราะต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ปากคำได้ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะไปสอบปากคำซึ่งตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าดูอาการของนายชัยนาท เพราะเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้.