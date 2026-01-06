xs
xsm
sm
md
lg

ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท อธิบดีกรมการท่องเที่ยวชี้ มาตรการคืนเงิน 30% ดันไทยขึ้นแท่นโลเคชันระดับโลก
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยมีคณะถ่ายทำจากนานาประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยรวม 546 เรื่อง สร้างเม็ดเงินลงทุนในประเทศกว่า 7,717 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการดำเนินมาตรการส่งเสริมกองถ่ายต่างประเทศถ่ายทำในไทย ตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความสนใจจากกองถ่ายภาพยนตร์และซีรีส์ระดับโลก รวมถึงมิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ เรียลลิตี้ และสารคดีจำนวนมาก โดยมีผลงานสำคัญที่ถ่ายทำในประเทศไทยและออกฉายในปี 2568 อาทิ The White Lotus Season 3 ซึ่งช่วยกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำ โดยเฉพาะพื้นที่เกาะสมุย รวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic World Rebirth และซีรีส์ต่างประเทศทุนสูง Alien Earth สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทำระดับนานาชาติ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากศักยภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำที่สามารถตอบโจทย์งานโปรดักชันได้ทุกรูปแบบ บุคลากรและทีมงานไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการถ่ายทำ รวมถึงมาตรการจูงใจในรูปแบบการคืนเงินสูงสุดถึง 30% ที่ภาครัฐสนับสนุน ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Filming Destination สำคัญของโลก และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของกองถ่ายต่างประเทศ

กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการให้บริการ รวมถึงการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ กระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกอย่างยั่งยืน








ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท
ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท
ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท
ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท
ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น