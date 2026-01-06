ปี 2568 ไทยสร้างสถิติใหม่ ดึงกองถ่ายต่างประเทศ 546 เรื่อง เงินลงทุนกว่า 7,717 ล้านบาท อธิบดีกรมการท่องเที่ยวชี้ มาตรการคืนเงิน 30% ดันไทยขึ้นแท่นโลเคชันระดับโลก
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยมีคณะถ่ายทำจากนานาประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยรวม 546 เรื่อง สร้างเม็ดเงินลงทุนในประเทศกว่า 7,717 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการดำเนินมาตรการส่งเสริมกองถ่ายต่างประเทศถ่ายทำในไทย ตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความสนใจจากกองถ่ายภาพยนตร์และซีรีส์ระดับโลก รวมถึงมิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ เรียลลิตี้ และสารคดีจำนวนมาก โดยมีผลงานสำคัญที่ถ่ายทำในประเทศไทยและออกฉายในปี 2568 อาทิ The White Lotus Season 3 ซึ่งช่วยกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำ โดยเฉพาะพื้นที่เกาะสมุย รวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic World Rebirth และซีรีส์ต่างประเทศทุนสูง Alien Earth สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทำระดับนานาชาติ
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากศักยภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำที่สามารถตอบโจทย์งานโปรดักชันได้ทุกรูปแบบ บุคลากรและทีมงานไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการถ่ายทำ รวมถึงมาตรการจูงใจในรูปแบบการคืนเงินสูงสุดถึง 30% ที่ภาครัฐสนับสนุน ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Filming Destination สำคัญของโลก และเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของกองถ่ายต่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการให้บริการ รวมถึงการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ กระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกอย่างยั่งยืน