xs
xsm
sm
md
lg

ตร.วางกำลัง 8,000 นาย ดูแลเลือกตั้งสส. สั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางกำลัง 8,000 นาย ดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สั่งวิเคราะห์พื้นที่ บุคคลกลุ่มเสี่ยง พร้อมระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันนี้ (6 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยมี พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศลต.ตร., ผู้แทนหน่วย บช.น., ภ.1-9 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตร. และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมพร้อมแผน “พิทักษ์เลือกตั้ง/66” ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ในทุกภารกิจ ตั้งแต่การรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมา, รักษาความปลอดภัยสถานที่พิมพ์ เก็บรักษา บัตรเลือกตั้ง, การส่งบัตรเลือกตั้ง, วันเลือกตั้ง ตลอดจนการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศกว่า 8,000 นาย ในการปฏิบัติ และจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2569 นี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 นี้ อย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรทุกพื้นที่


พล.ต.อ.สำราญ สั่งการเน้นย้ำนโยบายและกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยึดหลักกฎหมายและเป็นกลางทางการเมือง คุ้มครองกระบวนการเลือกตั้ง ไม่แทรกแซงผลการเลือกตั้ง โดยมีการบูรณาการสั่งการ ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยง วางแนวทางป้องกันเชิงรุก พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยต่างๆ จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง เน้นการป้องกันเหตุเป็นสำคัญ

พร้อมกำชับให้แต่ละพื้นที่ที่มีการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ให้ตำรวจภูธรจังหวัดและตำรวจภูธรภาคให้ความสำคัญกับการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงให้สถานีตำรวจที่มีการรับแจ้งเหตุทำลายป้าย ให้เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งทุกฝ่ายต่อไป
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.
ตร.วางกำลัง 8,000 นาย ดูแลเลือกตั้งสส. สั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง
กำลังโหลดความคิดเห็น