วิกฤตโคนมลพบุรี! อสค.ไม่รับซื้อน้ำนมดิบ อ้างขาดทุน เกษตรกรจำใจเทนมกว่า 40 ตัน

ลพบุรี – เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รวมตัวเทน้ำนมดิบทิ้งกว่า 40 ตัน หลังไม่สามารถจำหน่ายน้ำนมได้ เนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ปฏิเสธรับซื้อน้ำนมดิบ โดยอ้างประสบปัญหาขาดทุนและไม่มีเงินหมุนเวียน
วันนี้(6 ม.ค.) ที่สำนักงานสหกรณ์โคนมตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้นำน้ำนมดิบมารวมตัวกันก่อนตัดสินใจเททิ้ง เนื่องจากไม่มีถังเก็บเพียงพอ และไม่สามารถระบายผลผลิตออกจากฟาร์มได้
นายสำราญ ค้างสำโรง ประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกกว่า 200 รายได้ตามปกติ เนื่องจาก อสค.ไม่รับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์ ส่งผลให้น้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ 60–70 ตัน ไม่สามารถระบายออกได้
นอกจากนี้ รถบรรทุกน้ำนมดิบของสหกรณ์ที่นำไปส่งขายให้กับ อสค. ไม่สามารถนำนมลงจากแท็งก์ได้ เพราะ อสค.แจ้งไม่รับซื้อ โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาภายในองค์กร ขาดทุน ไม่มีเงินรับซื้อน้ำนมดิบ แม้กระทั่งเงินสำหรับซื้อกล่องนมเพื่อบรรจุก็ไม่มี ทำให้รถของสหกรณ์ต้องจอดค้างอยู่บริเวณหน้าโรงงาน
สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากน้ำนมดิบเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน หากไม่รีบระบายออกจะเน่าเสียทันที
นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สหกรณ์จะประสบภาวะขาดทุน แต่ยังคงพยายามรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิก และนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อนมสดอื่น ๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจ เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงช
ทั้งนี้ นายสำราญ ระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ สมาชิกสหกรณ์จะเดินทางไปยัง อสค. เพื่อทวงถามความชัดเจนและเรียกร้องแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป