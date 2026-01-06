TOPกำเงิน 550ล้านดอลล์ ทำเทนเดอร์ฯซื้อหุ้นกู้สกุลดอลล์ 5ชุดก่อนกำหนด

TOP ประกาศเทนเดอร์ฯ ซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ 5 ชุด ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน วงเงินไม่เกิน 550 ล้านดอลลาร์ มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 ม.ค.- 4 ก.พ.2569
นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า ว่าอ้างถึงหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ที่ออกโดย
ตามที่บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TOP ถือหุ้นทั้งหมด ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ดังนั้น
1. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.500% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2573 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
2. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.875% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2586 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2561 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
3. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.375% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2591 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
4. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.500% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2592 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
5. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2593 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
นางวนิดา กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ประกาศการทําคําเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งยังคงเหลืออยู่ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน คิดเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมกันไม่เกิน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาทําคําเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. ถึง 4 ก.พ.2569
อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้ดําเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งผลการซื้อคืนให้ทราบต่อไป