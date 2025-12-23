ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้ BEM ที่ ‘A(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) สำหรับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ มูลค่าไม่เกิน 5 พันล้านบาท ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ระดับ ‘A(tha)’โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เดิม ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ อันดับเครดิตของ BEM สะท้อนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโครงข่ายทางด่วนและรถไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ กับพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยชานเมืองที่กำลังขยายตัว รวมทั้ง BEM ยังได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของสินทรัพย์ที่มีทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้า ฟิทช์คาดว่าธุรกิจรถไฟฟ้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของกำไร ในขณะที่ธุรกิจทางด่วนซึ่งมีความแน่นอนมากกว่าจะสร้างกำไรที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าการดำเนินงานรถไฟฟ้ามีความซับซ้อนมากกว่าทางด่วน ส่งผลให้ภาพรวมความเสี่ยงของ BEM อยู่ในระดับปานกลาง อันดับเครดิตของ BEM ยังได้รับแรงสนับสนุนจากอายุสัมปทานของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่เป็นระยะเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวถูกลดทอนด้วยความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการ ความเสี่ยงจากการเติบโตของปริมาณผู้ใช้บริการในช่วงเริ่มต้นของโครงการ และฟิทช์คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินจะปรับตัวเพิ่มขึ้นชั่วคราวระหว่างปี 2571 ถึง 2575 เนื่องจาก BEM มีการลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield Projects) และอันดับเครดิตยังสะท้อนสถานะทางการเงินในระดับปานกลางของ BEM ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยอัตราส่วนหนี้สินจะอ่อนแอลงชั่วคราวในช่วงที่มีการลงทุนที่สูงในโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวของปริมาณจราจรและจำนวนผู้โดยสาร โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร ตามจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าของ BEM ซึ่งจะสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตของการดำเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า
โดยสรุปธุรกรรมเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เดิม ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด โดยมีอายุตราสาร 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี และ 12 ปี และมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2572 2574 2576 2579 และ 2581 ตามลำดับ