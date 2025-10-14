ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ฯ MTCที่ 'A-(tha)'

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่กำลังจะออกเสนอขายของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)ที่ (’A-(tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'A-(tha)' ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MTC เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการออกเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน พฤศจิกายน 2568 โดยแบ่งออกเสนอขายเป็นชุดและหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 8 ปี 6 เดือน และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปใช้ชำระหนี้ที่ครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทั้งนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MTC พิจารณาจากโครงสร้างอันดับเครดิตของบริษัทและความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง (Standalone credit profile)โดย MTC ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภคและมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่แข็งแกร่ง
อนึ่ง ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตตราสารหนี้และอันดับเครดิตอื่นๆ ได้แก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MTC