ทรูเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2.80-3.50%คาดจองซื้อวันที่ 30–31ต.ค.และ3 พ.ย.นี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 4 ปีถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 2.80-3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ “A+”แนวโน้ม “คงที่”(Stable)จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและวินัยทางการเงินของทรู โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต หุ้นกู้ทรูถือเป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่น มั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมก้าวไปกับองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาโดยตลอด
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังเป็นขาลงทำให้ช่วงเวลานี้ถือเป็น ‘จังหวะเหมาะ’ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามแผนการบริหารการเงินของบริษัทฯ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ,หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี ,หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ,หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5 เป็นต้นไป