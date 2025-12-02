หุ้นแกว่งไซด์เวย์อิงบวก รับบาทแข็งหนุน Flow ไหลเข้า เก็งเฟดลดดอกเบี้ย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อิงแดนบวก โดยมีปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นไทยจากทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า เพราะตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีการปรับลดดอกเบี้ย ทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อกระแสเงินไหลเข้า (Fund Flow) ในตลาดหุ้นไทยและตลาดฟิวเจอร์ส
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยยังไม่ส่งสัญาณชัดเจนมากนัก เพราะมูลค่าซื้อขายที่ยังไม่มาก ส่วนหนึ่งมาจากใกล้ช่วงวันหยุดยาวของตลาดหุ้นไทยในปลายสัปดาห์นี้ และปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ ทำให้ยังมองภาพตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ
โดยให้แนวต้าน 1,280-1,285 จุด แนวรับ 1,260-1,265 จุด