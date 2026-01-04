สถิติปีใหม่ 69 สะสม 5 วัน ยอดใช้ขนส่งสาธารณะ 13 ล้านคน โครงข่ายคมนาคมอุบัติเหตุ 1,066 ครั้ง เสียชีวิต 127 คน

คมนาคม เผยหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 13 ล้านคน ถนนหลัก 12 เส้นทาง มีรถกว่า 5.2 ล้านคัน อุบัติเหตุสะสม (30 ธ.ค. 68 – 3 ม.ค.69) บนโครงข่ายคมนาคม 1,066 ครั้ง ยอดเสียชีวิต 127 คน บาดเจ็บ 1,180 คน สาเหตุหลักขับรถเร็วเกินกำหนด 662 ครั้งหรือ 62%
กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม รายงานการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 วันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 3 มกราคม 2569 (สะสม 5 วัน) ประมวลผล ณ วันที่ 4 มกราคม 2569 พบว่า
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวม 13,016,679 คน ลดลงร้อยละ 8.02 (เปรียบเทียบกับวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2567) ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ที่มีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คือ ทางราง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 43 มีผู้ใช้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคกลาง: ทางอากาศ (ขาเข้า) 271,675 คน 2. ภาคใต้: ทางราง 169,397 คน 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ทางถนน 138,097 คน 4. ภาคเหนือ: ทางราง 89,719 คน 5.ภาคตะวันออก: ทางถนน 99,781 คน
ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) รวม1,392,353 คน ลดลงร้อยละ 11.99
ด้านการจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 5,209,442 คัน ลดลงร้อยละ 1.51 เปรียบเทียบกับ วันที่ 27-31 ธันวาคม 2567
การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วน (กทพ.) มีปริมาณ 6,028,064 คัน ลดลงร้อยละ 20.82
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง จำนวน 80,681 คัน พบบกพร่อง 55 คัน สั่งแก้ไข 54 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 80,681 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด รถไฟ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 788 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน ไม่พบสิ่งเสพติด และสั่งเปลี่ยน 1 คน ท่าเรือ/แพ 152 แห่ง ตรวจเรือ 4,350 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 6,313 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด
สำหรับการเดินทางทางอากาศ มีการบริหารจัดการเที่ยวบินและกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ตลอดจนดูแลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานและมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการเต็มขีดความสามารถ รวมถึงดูแลความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งท่าอากาศยานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรตรวจติดตามผ่านกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
@ สถิติ 5 วัน อุบัติเหตุ 1,066 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 127 คน
ส่วนสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 3 มกราคม 2569 ณ วันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. ได้แก่ ทางถนน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,066 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 127 คน ผู้บาดเจ็บ 1,180 คน สาเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 662 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 636 คัน คิดเป็นร้อยละ 35 บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ไม่มีความลาดชัน และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (7 คน) จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ สุพรรณบุรี (54 ครั้ง) โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว (27 - 31 ธันวาคม 2567) จำนวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15 ผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 23 และผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 11
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผล ตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการฯ ของประเทศ (ปภ.) โดยสรุป พบว่า กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัด ของประเทศ (ปภ.) ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีจำนวนอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เกินเกณฑ์ตัวชี้วัด ของประเทศ (ปภ.) ขณะที่จำนวนรถโดยสารสาธารณะ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บบนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดของประเทศ (ปภ.) ทางอากาศ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทางน้ำ ไม่เกิดอุบัติเหตุ และทางราง เกิดอุบัติเหตุรวม 7 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 1 คน
ด้านการเดินทางกลับของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด คุมเข้ม!!! รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามเอาเปรียบผู้โดยสารและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการทุกรายเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและขบวนรถ เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชนผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นย้ำห้ามบุคคลหรือสัตว์เลี้ยง รวมถึงสิ่งกีดขวางเข้าไปในเขตทางรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อลดความสูญเสีย พร้อมขอความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับอย่างมีความสุขและปลอดภัย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมจัดบุคลากรในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอย่างกำลัง พร้อมปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย “H.N.Y 2569 – Happiness of All, Network of Care, Year of Safety” ของกระทรวงคมนาคม พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสัมภาระให้ครบถ้วนก่อนขึ้นและลงจากขบวนรถ ไม่รับหรือฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้า งดการดื่มสุราในเขตสถานีและบนขบวนรถ และหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถหรือเจ้าหน้าที่สถานีทันที