ศปถ.สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ 69 วันที่สามรวม 326 ครั้ง เจ็บ 317 คน เสียชีวิต 54 ราย ภูเก็ตเกิดสูงสุด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เผยสถิติวันที่ 3 เทศกาลปีใหม่ 69 เกิดอุบัติเหตุ 326 ครั้ง บาดเจ็บ 317 คน เสียชีวิต 54 ราย ภูเก็ตบาดเจ็บสูงสุด คาดวันที่ 3-4 ธ.ค. รถกว่า 7 แสนคัน กลับเช้ากทม.
วันที่ 2 มกราคม 2569 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยมี นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแถลงข่าว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจิระพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ภายใต้ชื่อ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน สำหรับการรายงานข้อมูลสถิติครั้งนี้เป็นการรายงานและเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาะ 69 จังหวัด และกรุงเทพฯ โดยยกเว้น 7 จังหวัดที่เกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2569 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 326 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 317 คน ผู้เสียชีวิต 54 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 327 คัน ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนทางตรง บนถนนองค์การปกครองท้องถิ่น 44.16% ถนนกรมทางหลวง 36.81% ถนนกรมทางหลวงชนบท 17.18% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 00.01 - 03.00 น. ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต (16 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต (18 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ (7 ราย) โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (30 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569) เกิดอุบัติเหตุรวม 798 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 769 คน ผู้เสียชีวิต รวม 145 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต (34 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต (38 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ (12 ราย)
นายจิระพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ (2 มกราคม 2569) ยังเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ในพื้นที่ยังคงมีการเดินทางระหว่างอำเภอและจังหวัดค่อนข้างมาก ขอให้ประชาชนขับรถด้วยความไม่ประมาท เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ไม่เบรกกะทันหัน คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ สำหรับประชาชนบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพฯ และกลับไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นโดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางในสายอีสาน และสายเหนือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมวางแผนเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเส้นทางต่าง ๆ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณรถกว่า 700,000 คัน ทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังคงอยู่ในพื้นที่และทยอยเดินทางกลับในช่วง 1 - 2 วันข้างหน้า
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้อำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชนในด้านต่าง ๆ เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดตรวจความพร้อมของการให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความพร้อมในการเดินทางและความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารอย่างเข้มงวด รวมทั้งต้องสามารถรองรับการเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงคมนาคมมีความพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางและความปลอดภัยให้สามารถเดินกลับมากรุงเทพฯ และเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย