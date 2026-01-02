ขบ.ตรวจเข้มรถโดยสาร 1 ม.ค.69 พบบกพร่อง 13 คัน GPS จับขับเร็วเกินกำหนด 184 คัน สั่งผู้ประกอบการเตรียมรถรับประชาชนขากลับ

กรมขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย 1 ม.ค. 69 พบบกพร่อง 13 คัน ระบบ GPS เจอขับเร็วเกินกฎหมา 184 คัน ดำเนินการตามกฎหมายทันที ประสานผู้ประกอบการจัดรถโดยสารให้เพียงพอ เตรียมพร้อมรับคนกลับ หลังเทศกาลปีใหม่ 2569
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถจำนวน 176 แห่ง จุด Checking Point 28 แห่ง และจุด Rest Area 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 219 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค. 2569 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยวันที่ 1 มกราคม 2569 ผลการดำเนินการตรวจความพร้อม รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 14,280 คัน พบรถบกพร่อง 13 คัน ดำเนินการออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 13 คัน ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 14,280 ราย ไม่พบพนักงานขับรถบกพร่อง
ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 46,917 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 184 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จำนวน 2,121 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 8 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จำนวน 41 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/แต่งกายไม่เรียบร้อย และไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป
โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนออกเดินทาง ตามแบบ Checklist เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตามประเภทใบอนุญาตขับรถและไม่หมดอายุ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
มีการ ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ GPS และมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice แจ้งเตือนพนักงานขับรถเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง