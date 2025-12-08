ใช้ได้แล้ว!ขบ.พัฒนาแอป DLT GPS Notice แจ้งเตือนอัตโนมัติคุมพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

“มัลลิกา” ชูแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนครอบคลุมความเสี่ยง 15 รายการแบบเรียลไทม์ เช่น ขับเร็วเกินกำหนด ขับนานไม่พัก ยกระดับความปลอดภัย แนะผู้ประกอบการขนส่งฯ ลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://gpsnotice.dlt.go.th/
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มากกว่า 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดจาก “การขับรถเร็วเกินกำหนด” โดยกระทรวงคมนาคม ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาดังกล่าวและมุ่งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้า จึงได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ในการกำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถฯ ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย
โดยวันนี้กรมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ครอบคลุมทุกสถานการณ์เสี่ยง 15 รายการ แบบเรียลไทม์ ใช้งานง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นบน Web Application, Mobile Application หรือ SMS (สำหรับรถที่มีความเสี่ยงสูง) ซึ่งระบบฯ นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถกำกับ ดูแล และกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงแจ้งเตือนให้พนักงานขับรถปรับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทันที ลดปัญหาการละเมิดกฎจราจร
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า แอปพลิเคชัน DLT GPS Notice ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถขนส่งฯ โดยแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะแจ้งเตือนสถานการณ์เสี่ยงครอบคุลม 15 รายการ มีดังนี้
การแจ้งเตือนก่อนเกิดการกระทำความผิด 4 รายการ ได้แก่ 1. แจ้งเตือนก่อนความเร็วเกิน 2. แจ้งเตือนก่อนขับนาน 4 ชม. 3. แจ้งเตือนก่อนขับนาน 10 ชม. 4. แจ้งเตือนก่อนไม่แสดงตัวตน
การแจ้งเตือนเมื่อเกิดการกระทำความผิด 5 รายการ ได้แก่ 1. แจ้งความผิดความเร็วเกิน 2. แจ้งความผิดขับรถนานเกิน 4 ชม. 3. แจ้งความผิดขับนานเกิน 10 ชม. 4. แจ้งความผิดไม่แสดงตัวตน 5. แจ้งความผิดใบอนุญาตขับรถผิดประเภท
การแจ้งเตือนเส้นทางเสี่ยง 3 รายการ ได้แก่ 1. แจ้งเตือนเข้าใกล้เส้นทางเสี่ยง 2. แจ้งเตือนเข้าอยู่ในเส้นทางเสี่ยง 3. แจ้งเตือนออกเส้นทางเสี่ยง
การแจ้งเตือนเข้าพื้นที่เฝ้าระวังและจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) 3 รายการ ได้แก่ 1. แจ้งเตือนเข้าใกล้พื้นที่เฝ้าระวังและจุด Checking Point 2. แจ้งเตือนเข้าอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และจุด Checking Point 3. แจ้งเตือนออกพื้นที่เฝ้าระวังและจุด Checking Point
สำหรับผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://gpsnotice.dlt.go.th/ สมัครแล้วใช้งานได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ หากต้องการเพิ่มจำนวนสิทธิ์สำหรับผู้ดูแล สามารถติดต่อได้ที่ contact.gpsnoti@dlt.mail.go.th ส่วนผู้ขับรถต้องให้ต้นสังกัดเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DLT GPS Notice” เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและรับการแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์