xs
xsm
sm
md
lg

“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบ “DLT GPS Notice” ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่พร้อมสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย ด้วยฟีเจอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทุกสถานการณ์เสี่ยง 15 รายการ ใช้งานง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นบน Web Application, Mobile Application หรือ SMS (สำหรับรถที่มีความเสี่ยงสูง) สามารถรับการแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ขับรถปรับพฤติกรรมทันทีที่มีความเสี่ยง ช่วยให้ผู้ประกอบการ กำกับ ดูแลพนักงานขับรถได้อย่างแม่นยำลดความสูญเสียรอบด้าน และผู้โดยสารอุ่นใจทุกการเดินทาง

ประกอบด้วยฟีเจอร์แจ้งเตือนก่อนเกิดการกระทำความผิด 4 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนก่อนความเร็วเกิน แจ้งเตือนชั่วโมงการทำงานเกิน (4 ชม.) แจ้งเตือนชั่วโมงการทำงานเกิน (10 ชม.) และแจ้งเตือนก่อนไม่แสดงตัวผู้ขับ ฟีเจอร์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง 3 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง และแจ้งเตือนออกจากพื้นที่เสี่ยง ฟีเจอร์แจ้งเตือนเส้นทางเสี่ยง 3 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนเข้าใกล้เส้นทางเสี่ยง แจ้งเตือนเมื่ออยู่ในเส้นทางเสี่ยง และแจ้งเตือนออกจากเส้นทางเสี่ยง ฟีเจอร์แจ้งเตือนเมื่อเกิดการกระทำความผิด 5 รายการ ได้แก่ แจ้งความผิดความเร็วเกิน แจ้งความผิดชั่วโมงการทำงานเกิน (4 ชม.) แจ้งความผิดชั่วโมงการทำงานเกิน (10 ชม.) แจ้งความผิดไม่แสดงตัวตน และแจ้งความผิดใบอนุญาต (ขับขี่) ผิดประเภท

สำหรับผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://gpsnotice.dlt.go.th/ สมัครแล้วใช้งานได้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ หากต้องการเพิ่มจำนวนสิทธิ์สำหรับผู้ดูแล สามารถติดต่อได้ที่ contact.gpsnoti@dlt.mail.go.th ส่วนผู้ขับรถต้องให้ต้นสังกัดเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DLT GPS Notice” เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและรับการแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ โหลดเลย วันนี้ ขับขี่ปลอดภัยทันที แอปนี้แจ้งเตือนคุณก่อนเกิดกระทำความผิดแน่นอน ปลอดภัยกว่า อุ่นใจกว่า แจ้งเตือนครบ จบในแอปเดียว โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย รอไม่ได้

กรมการขนส่งทางบก มั่นใจว่า “DLT GPS Notice” จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนของประเทศไทย ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ ควบคุม และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้าในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับพฤติกรรมได้ทันเวลา สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมการขนส่งทางบก ในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ระบบ “DLT GPS Notice” กรมการขนส่งทางบก ได้ที่ https://www.facebook.com/gpsnotice









“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้
“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้
“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้
“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้
“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น