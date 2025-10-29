“DLT GPS Notice” ผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย…รอไม่ได้

กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบ “DLT GPS Notice” ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่พร้อมสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย ด้วยฟีเจอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทุกสถานการณ์เสี่ยง 15 รายการ ใช้งานง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นบน Web Application, Mobile Application หรือ SMS (สำหรับรถที่มีความเสี่ยงสูง) สามารถรับการแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ขับรถปรับพฤติกรรมทันทีที่มีความเสี่ยง ช่วยให้ผู้ประกอบการ กำกับ ดูแลพนักงานขับรถได้อย่างแม่นยำลดความสูญเสียรอบด้าน และผู้โดยสารอุ่นใจทุกการเดินทาง
ประกอบด้วยฟีเจอร์แจ้งเตือนก่อนเกิดการกระทำความผิด 4 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนก่อนความเร็วเกิน แจ้งเตือนชั่วโมงการทำงานเกิน (4 ชม.) แจ้งเตือนชั่วโมงการทำงานเกิน (10 ชม.) และแจ้งเตือนก่อนไม่แสดงตัวผู้ขับ ฟีเจอร์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง 3 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง และแจ้งเตือนออกจากพื้นที่เสี่ยง ฟีเจอร์แจ้งเตือนเส้นทางเสี่ยง 3 รายการ ได้แก่ แจ้งเตือนเข้าใกล้เส้นทางเสี่ยง แจ้งเตือนเมื่ออยู่ในเส้นทางเสี่ยง และแจ้งเตือนออกจากเส้นทางเสี่ยง ฟีเจอร์แจ้งเตือนเมื่อเกิดการกระทำความผิด 5 รายการ ได้แก่ แจ้งความผิดความเร็วเกิน แจ้งความผิดชั่วโมงการทำงานเกิน (4 ชม.) แจ้งความผิดชั่วโมงการทำงานเกิน (10 ชม.) แจ้งความผิดไม่แสดงตัวตน และแจ้งความผิดใบอนุญาต (ขับขี่) ผิดประเภท
สำหรับผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://gpsnotice.dlt.go.th/ สมัครแล้วใช้งานได้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ หากต้องการเพิ่มจำนวนสิทธิ์สำหรับผู้ดูแล สามารถติดต่อได้ที่ contact.gpsnoti@dlt.mail.go.th ส่วนผู้ขับรถต้องให้ต้นสังกัดเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DLT GPS Notice” เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและรับการแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ โหลดเลย วันนี้ ขับขี่ปลอดภัยทันที แอปนี้แจ้งเตือนคุณก่อนเกิดกระทำความผิดแน่นอน ปลอดภัยกว่า อุ่นใจกว่า แจ้งเตือนครบ จบในแอปเดียว โหลดก่อน เซฟก่อน เพราะความปลอดภัย รอไม่ได้
กรมการขนส่งทางบก มั่นใจว่า “DLT GPS Notice” จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนของประเทศไทย ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ ควบคุม และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้าในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับพฤติกรรมได้ทันเวลา สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมการขนส่งทางบก ในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ระบบ “DLT GPS Notice” กรมการขนส่งทางบก ได้ที่ https://www.facebook.com/gpsnotice