"พิพัฒน์”เร่งเครื่อง”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”กว่า 66 กม.  ทล.ตั้งงบเวนคืนปี 70 กว่า 1.2 หมื่นล้านบาทเคลียร์พื้นที่

“พิพัฒน์”ลุยสร้าง”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”กว่า 66 กม.สั่งตั้งงบปี 70 เวนคืนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท เร่งเคลียร์พื้นที่ ทล.เปิดแผนเวนคืน เผยเฟสแรก ด้านตะวันออก “ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่” คืบหน้า 45% คาดเสร็จแก้รถติดเขตเมืองกว่า 30%ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคใต้ เชื่อมชายแดนไทย - มาเลเซีย
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดผลักดันโครงการ“วงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ (Outer Ring Road)” ระยะทางรวม 66.84 กิโลเมตร ซึ่งโครงการริเริ่มมาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่มีการก่อสร้างไปได้เพียง 7 กม.เท่านั้น โดยให้จัดตั้งงบประมาณปี 2570 สำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด วงเงินประมาณ 12,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้าง เพราะหาทยอยเวนคืน อาจจะเกิดความล่าช้า และมีผลต่อราคาเวนคืนที่จะเพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ให้ทล.ตั้งงบเวนคืนทั้งหมดในปี 2570 และเดินหน้าในส่วนของการเวนคืนไปก่อน เมื่อมีงบประมาณก่อสร้างจะได้ดำเนินการได้ทันที
โดย ถนนวงแหวนเมืองหาดใหญ่ ระยะทางรวม 66.84 กม. แบ่งเป็น ด้านตะวันออก ระยะทาง 31.33 กม. จากบ้านทุ่งน้า ผ่านถนนหมายเลข 407, 43, 4 ถึงทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ และด้านตะวันตก ระยะทาง 35.51 กม. เชื่อมเข้าสู่โครงข่ายทางหลวงสายหลัก และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M84 (หาดใหญ่–ชายแดนไทย/มาเลเซีย)
“หาดใหญ่ เป็นหัวใจเศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เป็นเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งจากกทม.และพื้นที่ภาคใต้ จะไปรวมที่หาดใหญ่เพื่อต่อไปลงเรือท่าเรือปีนังได้ แต่ยังไม่เคยมีวงแหวนเมืองเลยแม้แต่ครึ่งวง ทั้งที่เมืองอื่น เช่น จ.เชียงใหม่ มีหลายวงแล้ว ช่วง 2 เดือนกว่า จึงได้ มอบให้อธิบดีกรมทางหลวง เร่งจัดทำงบประมาณเวนคืน เพราะถนนวงแหวนเมืองหาดใหญ่จะเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรอบเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ที่สำคัญเป็นความหวังของคนสงขลา ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ซึ่งได้เร่งรัดให้เสร็จใน 5 ปี “นายพิพัฒน์กล่าว
สำหรับโครงการวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ระยะทางรวม 66.84 กม. วงเงินลงทุนรวม 41,927 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 23,865 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,062 ล้านบาท) แผนกรมทางหลวง เตรียมเสนอครม.ขอความเห็นชอบแผนการพัฒนาทั้งโครงการ และก่อสร้างเต็มวง ในปี 2580 โดยในปี 2570 เริ่มการเวนคืนที่ดิน, ปี 2571 -2575 ก่อสร้างช่วง บ.ควนจง-บ.พรุ และช่วง สนามบินหาดใหญ่ - บ.บางกล่ำ ,ปี 2576-2580 ก่อสร้างช่วง บ.บางกล่ำ-บ.ทุ่งน้ำ และช่วง บ.ทุ่งน้ำ-บ.ควนจง
ด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดี ทล. เปิดเผยว่า โครงการวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ เป็นแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองของ ทล. และเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ที่ได้กำชับให้ ทล. เร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อผลักดันโครงการฯ โดยเร็ว
ที่ผ่านมา ทล. ได้ดำเนินโครงการด้านตะวันออกช่วงแรกแล้ว จากทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านพรุ) ถึงทางหลวงหมายเลข 4135 ทางเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะทาง 7.182 กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณค่าเวนคืนและก่อสร้างรวม 3,378 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาด้านซ้ายทางประมาณ 50% และด้านขวาทางประมาณ 15%
สำหรับส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย 1. ด้านตะวันออก ระยะทาง 24.153 กม. เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 414 บ้านทุ่งน้ำ ผ่านทางหลวงหมายเลข 407 และ 43 สิ้นสุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ทางด้านใต้ของเมืองหาดใหญ่ งบประมาณค่าเวนคืนและก่อสร้างรวม 17,890 ล้านบาท
2. ด้านตะวันตก ระยะทาง 35.51 กม. เริ่มจากท่าอากาศยานหาดใหญ่วนขึ้นไปทางเหนือผ่านทางหลวงหมายเลข 4287 และเชื่อมทางหลวงหมายเลข 4 ทางด้านเหนือของเมืองหาดใหญ่ และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 414 งบประมาณค่าเวนคืนและก่อสร้างรวม 24,037 ล้านบาท
โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว และ ทล. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการ และเข้าสู่ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างต่อไป