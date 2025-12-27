บรรยากาศ Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM วันแรกสุดคึกคัก

บรรยากาศวันแรก 27 ธ.ค. 68 ของงาน “Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM” เริ่มต้นขึ้น แฟนคลับศิลปิน T-POP และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างทยอยเดินทางมาเข้าแถวเพื่อรับบัตรและรับคิวเข้างานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เพื่อเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนแห่งความสนุกส่งท้ายปี
โดยงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ “Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM” ประเดิมเปิดงานวันแรกด้วยความคึกคักกับธีม “POP POWER” ยกทัพศิลปิน T-POP แถวหน้าของไทย ทั้ง 4EVE, PiXXiE, DMD BOYS, ATLAS และ XEBIS มาเสิร์ฟความสนุกบนเวทีพาโนรามิคใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุก แสง สี เสียงตระการตา
ทั้งนี้ตลอด 5 วัน 5 คืนของการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM” มีไฮไลต์มากมายที่พลาดไม่ได้ ทั้งการเนรมิตพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค เป็น The Largest Riverfront Dance Arena ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Unrivaled Global Celebration – Endless Riverfront Entertainment Arena” ยกทัพศิลปินกว่า 200 ชีวิต หมุนเวียนมามอบความสุขอย่างต่อเนื่องในธีม Pop Power, Dance Force, Rock Infinity, Star Harmony ก่อนข้ามปีด้วย Global Phenomenon Stage โชว์พิเศษจากศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม
นอกจากนี้ยังมี 4D Sky “In Eternity Reverence” ครั้งแรกของโลกกับการรวมพลังศิลปะแห่งท้องฟ้า จากพลุรักษ์โลก ความยาวกว่า 1,400 เมตร ผสานการแสดงโดรน และไพโรเทคนิคเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ได้ชมในคืนส่งท้ายปี โดยผู้สนใจร่วมโมเม้นต์ประวัติศาสตร์ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม สามารถวอล์กอินเข้างานได้ฟรี (พื้นที่มีจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) หรือชมบรรยากาศแบบสด ๆ ผ่าน Live ได้ทาง Facebook: ICONSIAM และ Youtube ICONSIAM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com