xs
xsm
sm
md
lg

“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือธนาคารกสิกรไทย มอบความสุขส่งท้ายปี ชวนสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” พร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ กับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ เติมรอยยิ้มและความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญและสมาชิก ONESIAM ทั้งสายช็อปและสายกิน ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมายแบบจัดเต็ม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมกว่า 20,000 รางวัล ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดระดับโลกอย่างแท้จริง

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยว่า ในช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ ไอคอนสยามยังคงให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ระดับโลกให้ทุกคนได้สัมผัสผ่านงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” งานเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็น Global Countdown Destination ที่หลายคนรอคอยและอยากมาร่วมสักครั้งในชีวิต และเพื่อเป็นการมอบรอยยิ้ม คืนความสุขส่งท้ายปลายปีให้กับลูกค้าคนสำคัญ ไอคอนสยามจึงจับมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026”
“งาน AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งมหาปรากฏการณ์ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างตั้งตารอคอย ด้วยธีม ‘A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED - มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองไทยสะกดโลก’ ซึ่งนำความเป็นที่สุดระดับโลกมาบรรจบกับความเป็นที่สุดของไทย ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับความพิเศษฉละยิ่งใหญ่แบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น ทั้งโชว์พลุรักษ์โลกความยาว 1,400 เมตร ผสานการแสดงโดรนและไพโรเทคนิคสุดอลังการ เพื่อรำลึกและถวายความอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โชว์พิเศษจากศิลปินระดับโลก ‘มาร์ค ต้วน’ ที่จะมา Collaboration Show กับศิลปินไอคอนิกของไทย และคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินไทยแถวหน้ากว่า 200 ชีวิต เราจึงอยากให้ลูกค้าคนสำคัญได้ร่วมโมเม้นต์พิเศษนี้ไปพร้อมกัน ด้วยการจับมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดโปรโมชั่นแคมเปญ ‘AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026’ รวมสิทธิพิเศษที่จะมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าของเราได้ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุข กับประสบการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกซึ่งจะกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่และประทับใจไปอีกนาน” นายสุพจน์กล่าว

ด้าน นายชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน Credit Products Business Division ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “การที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับไอคอนสยามจัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้เก็บเกี่ยวความสุขส่งท้ายปี ด้วยสิทธิพิเศษในการร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในงาน AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 พร้อมเติมรอยยิ้มด้วยสิทธิพิเศษมากมาย ซึ่งธนาคารกสิกรไทยรู้สึกยินดีและขอขอบคุณไอคอนสยามเป็นอย่างมาก ที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับลูกค้าผ่านปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกในครั้งนี้ และหวังว่าลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยและไอคอนสยามจะประทับใจกับความพิเศษที่เราตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญผ่านแคมเปญนี้”

ทั้งนี้แคมเปญ AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไอคอนสยามและธนาคารกสิกรไทย ผู้เป็นสมาชิก ONESIAM รับสิทธิ์ร่วมโมเมนต์ระดับโลกในงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ฟรี! ผ่านการสะสมยอดใช้จ่ายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2568 โดย
-ใช้จ่ายครบ 2,500 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 2,200 บาทขึ้นไป รับบัตรเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก พร้อม Grab Transport Voucher มูลค่า 100 บาท รวม 7,200 รางวัล
-ใช้จ่ายครบ 150,000 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 140,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2026 แบบ Fast Fan โซน V2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก/ที่นั่ง (2 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ) รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล
-Top Spender 100 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสูงระหว่างวันที่ 1- 21 ธ.ค.68 รับสิทธิ์สุด Exclusive 1 ที่นั่ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meet กับ MVP ระดับโลกของรายการ ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก รวม 100 รางวัล
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหลายวิธีในการรับสิทธิเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือ https://www.facebook.com/share/p/1YdEYrexzK/?mibextid=wwXIfr

มาเติมความสุขส่งท้ายปีกับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจาก ไอคอนสยามและธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่วมฉลองเคานต์ดาวน์ระดับโลกด้วยกันในงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM หรือสอบถามโทร. 1338









“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026
“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026
“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026
“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026
“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026
กำลังโหลดความคิดเห็น