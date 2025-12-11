“ไอคอนสยาม” จับมือ “ธนาคารกสิกรไทย” จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2026

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือธนาคารกสิกรไทย มอบความสุขส่งท้ายปี ชวนสัมผัสปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” พร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ กับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ เติมรอยยิ้มและความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญและสมาชิก ONESIAM ทั้งสายช็อปและสายกิน ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมายแบบจัดเต็ม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมกว่า 20,000 รางวัล ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดระดับโลกอย่างแท้จริง
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยว่า ในช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ ไอคอนสยามยังคงให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ระดับโลกให้ทุกคนได้สัมผัสผ่านงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” งานเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็น Global Countdown Destination ที่หลายคนรอคอยและอยากมาร่วมสักครั้งในชีวิต และเพื่อเป็นการมอบรอยยิ้ม คืนความสุขส่งท้ายปลายปีให้กับลูกค้าคนสำคัญ ไอคอนสยามจึงจับมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026”
“งาน AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งมหาปรากฏการณ์ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างตั้งตารอคอย ด้วยธีม ‘A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED - มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองไทยสะกดโลก’ ซึ่งนำความเป็นที่สุดระดับโลกมาบรรจบกับความเป็นที่สุดของไทย ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับความพิเศษฉละยิ่งใหญ่แบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น ทั้งโชว์พลุรักษ์โลกความยาว 1,400 เมตร ผสานการแสดงโดรนและไพโรเทคนิคสุดอลังการ เพื่อรำลึกและถวายความอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โชว์พิเศษจากศิลปินระดับโลก ‘มาร์ค ต้วน’ ที่จะมา Collaboration Show กับศิลปินไอคอนิกของไทย และคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินไทยแถวหน้ากว่า 200 ชีวิต เราจึงอยากให้ลูกค้าคนสำคัญได้ร่วมโมเม้นต์พิเศษนี้ไปพร้อมกัน ด้วยการจับมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดโปรโมชั่นแคมเปญ ‘AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026’ รวมสิทธิพิเศษที่จะมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าของเราได้ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุข กับประสบการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกซึ่งจะกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่และประทับใจไปอีกนาน” นายสุพจน์กล่าว
ด้าน นายชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน Credit Products Business Division ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “การที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับไอคอนสยามจัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้เก็บเกี่ยวความสุขส่งท้ายปี ด้วยสิทธิพิเศษในการร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในงาน AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 พร้อมเติมรอยยิ้มด้วยสิทธิพิเศษมากมาย ซึ่งธนาคารกสิกรไทยรู้สึกยินดีและขอขอบคุณไอคอนสยามเป็นอย่างมาก ที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับลูกค้าผ่านปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกในครั้งนี้ และหวังว่าลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยและไอคอนสยามจะประทับใจกับความพิเศษที่เราตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญผ่านแคมเปญนี้”
ทั้งนี้แคมเปญ AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026 มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไอคอนสยามและธนาคารกสิกรไทย ผู้เป็นสมาชิก ONESIAM รับสิทธิ์ร่วมโมเมนต์ระดับโลกในงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ฟรี! ผ่านการสะสมยอดใช้จ่ายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2568 โดย
-ใช้จ่ายครบ 2,500 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 2,200 บาทขึ้นไป รับบัตรเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก พร้อม Grab Transport Voucher มูลค่า 100 บาท รวม 7,200 รางวัล
-ใช้จ่ายครบ 150,000 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 140,000 บาทขึ้นไป รับบัตรเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2026 แบบ Fast Fan โซน V2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก/ที่นั่ง (2 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ) รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล
-Top Spender 100 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสูงระหว่างวันที่ 1- 21 ธ.ค.68 รับสิทธิ์สุด Exclusive 1 ที่นั่ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meet กับ MVP ระดับโลกของรายการ ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 จำนวน 1 สิทธิ์/สมาชิก รวม 100 รางวัล
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหลายวิธีในการรับสิทธิเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือ https://www.facebook.com/share/p/1YdEYrexzK/?mibextid=wwXIfr
มาเติมความสุขส่งท้ายปีกับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจาก ไอคอนสยามและธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่วมฉลองเคานต์ดาวน์ระดับโลกด้วยกันในงาน “AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2026” ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM หรือสอบถามโทร. 1338