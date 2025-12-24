ปี 68 'ทรู' อัปสัญญาณทั่วไทย พร้อมส่งความสุขที่ครอบคลุม

ทรู คอร์ปอเรชั่นประกาศความสำเร็จของโครงการ “One Network” ในปี 2568 หลังดำเนินการรวมโครงข่ายทรูและดีแทคเสร็จสมบูรณ์ 100% ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ ด้วยการสร้าง “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” ที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานมือถือของลูกค้าทั้งทรูและดีแทคทั่วประเทศ
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของโครงการ One Network ไม่ใช่เพียงการรวมเสาสัญญาณหรือปรับปรุงอุปกรณ์ แต่เป็นการทำ Network Modernization อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดมาผสานเป็นเครือข่ายเดียว เพื่อรองรับการใช้งานจริงในปัจจุบัน และต่อยอดสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความสำเร็จนี้เกิดจากความทุ่มเทของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย และความร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อให้ลูกค้าทรูและดีแทคได้รับการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ”
One Network ยกระดับประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าทรูและดีแทค
1. เพิ่มความจุเครือข่าย รองรับการใช้งานหนาแน่นได้ดียิ่งขึ้น รองรับคนใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
ในช่วงปี 2566–2568 ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ยกระดับความจุของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่มีความหนาแน่นสูง เช่น คอนเสิร์ต งานอีเวนต์ และพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน
ผลจากการทำงานร่วมกันของเครือข่าย 5G และ 4G ทำให้ความจุสัญญาณเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1.37 เท่า ขณะที่เฉพาะเครือข่าย 5G ความจุสัญญาณเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สะท้อนการใช้คลื่นความถี่และการบริหารโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การใช้งานรวดเร็ว ลื่นไหล และต่อเนื่องกว่าเดิม แม้ในพื้นที่ผู้ใช้งานหนาแน่น
2. คุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G ดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น
การยกระดับโครงข่ายภายใต้ One Network ทำให้ทั้งความครอบคลุมและคุณภาพสัญญาณปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะลูกค้าดีแทคเดิม ซึ่งก่อนการรวมโครงข่ายในปี 2566 ความครอบคลุม 5G ของลูกค้าดีแทค คือ 47% และทรู อยู่ที่ 83% ก่อนเพิ่มเป็น 94% ของประชากรทั่วประเทศในปี 2568 ขณะที่ 4G ครอบคลุม 99% ของประชากรทั่วประเทศ
คุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G โดยอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศปรับดีขึ้น 76% โดยเห็นผลชัดเจนเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นสูง 10 จังหวัด ซึ่งหลายพื้นที่มีอัตราการพัฒนาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ได้แก่
สมุทรสาคร 92.22%
กรุงเทพมหานคร 84.22%
นครราชสีมา 83.59%
นนทบุรี 82.04%
ปทุมธานี 81.81%
สมุทรปราการ 79.43%
เชียงใหม่ 78.72%
ชลบุรี 73.71%
ระยอง 62.05%
อุบลราชธานี 43.66%
อัตราเฉลี่ยในการปรับดีขึ้นของจังหวัดต่างๆ สะท้อนความพร้อมของเครือข่ายในการลดปัญหาสัญญาณสะดุด และเพิ่มความต่อเนื่องของบริการในพื้นที่สำคัญ
3. เที่ยวปีใหม่มั่นใจ สัญญาณดีตลอดเส้นทางทั่วไทย
โครงข่าย 5G และ 4G ของทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมในระดับคุณภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ รองรับการเดินทางและการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งพื้นที่ธรรมชาติ เมืองท่องเที่ยวหลัก ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และแลนด์มาร์กระดับประเทศ
ภาคเหนือครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ เป็นต้น ขณะที่ภาคใต้ครอบคลุมสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ สงขลา และพังงา เป็นต้น ภาคตะวันออกและอีสานครอบคลุมจังหวัดเศรษฐกิจและท่องเที่ยวหลัก เช่น ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา และอุบลราชธานี เป็นต้น ส่วนภาคกลางครอบคลุมจังหวัดเชื่อมโยงการเดินทางสำคัญ เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ เป็นต้น
สำหรับกรุงเทพมหานคร เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว การค้า และไลฟ์สไตล์สำคัญ อาทิ สยาม ราชประสงค์ สุขุมวิท สีลม สาทร และริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับการใช้งานดิจิทัลและการสื่อสารของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และจุดเคาต์ดาวน์ที่สำคัญ โดยเฉพาะ “ไอคอนสยาม” ที่ CNN เลือกเป็นตั้งฐานถ่ายทอดสด New Year’s Eve ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในคืนส่งท้ายปี
การยกระดับ One Network จึงช่วยให้การใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาการเพิ่มสัญญาณรองรับพื้นที่หนาแน่น และเสริมประสบการณ์ดิจิทัลที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ รองรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ความสำเร็จของ One Network จึงไม่ใช่เพียงการรวมโครงข่าย แต่คือการเปลี่ยนผ่านสู่เครือข่ายอัจฉริยะที่เพิ่มศักยภาพการใช้งาน พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่มีความหมายของลูกค้าทรูและดีแทค เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นในทุกสถานการณ์