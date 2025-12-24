”เก่งน้ำปิง-เติ้ลเฟิร์สวัน“ พร้อม True x iQIYI มอบของขวัญล้ำค่าส่งท้ายปี “True x iQIYI เขมจิราต้องทรู Best with True5G” เสิร์ฟความจิ้น ฟินสุดท้ายปี

ปลดล็อกลิมิตความบันเทิงด้วยสิทธิพิเศษที่เหนือระดับ ปรากฏการณ์ความสุขทะลุจอ!... ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลัง iQIYI (อ้ายฉีอี้) บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปี ตอกย้ำเป็นลูกค้าทรู ดีแทค “คุ้มที่สุด” ได้ทั้งสัญญาณคุณภาพ และสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญ กับงาน “True x iQIYI เขมจิราต้องทรู Best with True5G” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เพิ่งจบลงไปอย่างประทับใจ ท่ามกลางเสียงกรี๊ด และรอยยิ้มจากแฟนคลับลูกค้าทรู ดีแทค ที่ได้มาร่วมกระทบไหล่ 4 นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรง เก่ง น้ำปิง เติ้ล และ เฟิร์สวัน จากซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด” แบบใกล้ชิด งานนี้ไม่เพียงแค่เสิร์ฟความฟิน แต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า เป็นลูกค้าทรู ดีแทค ไม่เพียงแค่ได้รับบริการจากเครือข่ายมาตรฐานใหม่ที่ดีที่สุด แต่ยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเหนือระดับ ที่สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะลูกค้าคนสำคัญเท่านั้น ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความสุข UP ทุกชีวิตให้เป็นเรื่องบันเทิง” สะท้อนพลังของเครือข่ายที่ดีขึ้น ส่งมอบประสบการณ์สร้างความสุขที่ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ
ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ: ที่สุดแห่งมหกรรมความฟินแห่งปี! เมื่อสัญญาณใจเชื่อมถึงกัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข ทันทีที่ 4 หนุ่มปรากฏตัว เสียงกรี๊ดต้อนรับดังสนั่นตลอดงาน แฟนคลับผู้โชคดีซึ่งเป็นลูกค้าทรูและดีแทค ต่างได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหน ทั้งการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เกมสุดฟิน และโชว์พิเศษที่ทำเอาแฟนๆ “ใจละลาย” ฟินกันถ้วนหน้า สะท้อนภาพความสำเร็จของการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ลูกค้าอย่างแท้จริง มอบความบันเทิงและสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เพราะรอยยิ้มของลูกค้าทุกคนคือแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีที่สุด ทรูจึงมุ่งมั่น พัฒนาเครือข่ายสัญญาณมาตรฐานใหม่ที่ดีที่สุด เร็ว แรง ปลอดภัย และครอบคลุมทั่วไทย สร้างความสุขที่ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ ไม่เพียงการเชื่อมต่อ แต่ยังรวมถึงจังหวะหัวใจของลูกค้าทุกคนที่เต้นแรงขึ้นด้วยความสุข
เบื้องหลังความสำเร็จของแคมเปญ ‘True x iQIYI เขมจิราต้องทรู Best With True5G’ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทรูในการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีมาตรฐานในระดับสากล เมื่อศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะจากทรู 5G ผสานเข้ากับคลังคอนเทนต์คุณภาพจาก iQIYI แพลตฟอร์มความบันเทิงชั้นนำของเอเชีย มีจุดแข็งด้านคอนเทนต์คุณภาพและฐานผู้ชมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์จากความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่คือประสบการณ์ที่เหนือระดับและคุ้มค่าที่สุด เพื่อมอบช่วงเวลาพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคน"
คุณผ่านศึก ธงรบ กรรมการผู้จัดการร่วม, iQIYI ประเทศไทย กล่าวเสริมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “iQIYI มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการส่งมอบความสุขจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "เขมจิราต้องรอด” ออกสู่สายตาผู้ชม และต่อยอดมาสู่กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันนี้ การที่มีเครือข่ายทรู 5G มาช่วยขับเคลื่อนการเข้าถึงคอนเทนต์ ทำให้เรามั่นใจว่าแฟนซีรีส์ไม่เพียงแต่จะได้รับชมความบันเทิงคมชัดสูงสุดระดับ 4K ที่ลื่นไหลที่สุด แต่ยังได้รับประสบการณ์ที่เชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง iQIYI พร้อมที่จะเดินหน้าคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพระดับเอเชีย เพื่อส่งตรงถึงมือลูกค้าทรู ดีแทค อย่างต่อเนื่องครับ”
การผนึกกำลังระหว่าง ทรู และ iQIYI ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ให้เข้าถึงความบันเทิงระดับโลกได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งกว่า ด้วยการรังสรรค์ 3 ความพิเศษเหนือระดับ เริ่มตั้งแต่ Best-Value Exclusive Bundles แพ็กเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้จากที่อื่น รองรับทุกความต้องการทั้งรายวันถึงรายปี พร้อมยกระดับความสะดวกสบายแบบ Multi-Platform Convenience ผ่านแอปทร แอป TrueVisions NOW ศูนย์รวมความบันเทิงที่เชื่อมต่อคอนเทนต์ iQIYI ไว้ในที่เดียว เริ่มต้นเพียง 199 บาท หรือเลือกสมัครในราคาพิเศษผ่านเบอร์ทรู ดีแทค และเหนือชั้นไปอีกขั้นด้วย Best Privileges ที่มอบความสุขผ่าน Ecosystem ให้ลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกรับชมคอนเทนต์ หรือรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของทรูที่จะ “UP สัญญาณ UP ความสุข“ พร้อม UP...ทุกชีวิตให้เป็นเรื่องบันเทิง มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อการสื่อสาร และความบันเทิงไว้อย่างไร้รอยต่อ
ปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ให้เป็นเรื่องบันเทิง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่า และความคุ้มค่าหาไม่ได้จากที่ไหน... UP สัญญาณ UP ความสุข พร้อม UP...ทุกชีวิตให้เป็นเรื่องบันเทิงด้วยสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าได้ที่ แอปทรู (True App) หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.true.th/home