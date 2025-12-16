เมื่อชัยชนะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่“น้ำใจนักกีฬา” คือคุณค่าที่งดงามกว่าชัยชนะ “ทรู” ถ่ายทอดพลัง Sportsmanship ผ่านสปอต ”Power Up Sportsmanship” บนมหกรรมซีเกมส์–อาเซียนพาราเกมส์ 2025
ในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวัน ไม่ใช่แค่ในสนามกีฬา แต่รวมถึงชีวิต การทำงาน และสังคมโดยรวม คำว่า “ชนะ” มักดังกลบคุณค่าของความถูกต้อง ความยุติธรรม และความเคารพซึ่งกันและกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงชวนสังคมหยุดคิด ผ่านสปอตวิดีโอแคมเปญใหม่ “Power Up Sportsmanship” ที่ไม่ได้พูดถึงกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ตั้งคำถามกับ “วิธีที่เราเลือกใช้ชีวิต” https://youtu.be/mtcSJyMUXfk?si=hOZlrRe0esZPB6Wk
ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของ มหกรรมซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 เปิดตัวสปอต “Power Up Sportsmanship” เพื่อถ่ายทอดพลังของ “น้ำใจนักกีฬา” ในมุมมองร่วมสมัย พร้อมจุดกระแสการมีส่วนร่วมของคนไทยทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “กีฬาเชื่อมชีวิต” ที่เชื่อมโยงการแข่งขัน ความรู้สึก และคุณค่าความเป็นมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน
เมื่อกีฬาเป็นมากกว่าเกมการแข่งขัน
สปอต “Power Up Sportsmanship” นำเสนอภาพการฝึกซ้อมจริงของนักกีฬาไทย ควบคู่กับช่วงเวลานอกสนาม—ช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงเชียร์ ไม่มีกรรมการ และไม่มีใครจับตามอง แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ “น้ำใจนักกีฬา” ถูกทดสอบมากที่สุด ทั้งความซื่อตรงต่อเป้าหมาย วินัย ความถ่อมตน การเคารพกติกา และการยอมรับผลการแข่งขันอย่างสง่างาม แม้ในวันที่ชัยชนะไม่เป็นของเรา
สปอตตั้งคำถามง่ายๆ แต่ทรงพลังว่า “ถ้าชีวิตคือเกมการแข่งขันที่แท้จริง แล้วน้ำใจนักกีฬาคือวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตหรือไม่?”สะท้อนให้เห็นว่า Sportsmanship ไม่ได้จำกัดอยู่ในสนาม แต่คือหลักคิดที่ควรถูกส่งต่อไปสู่การใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
Sportsmanship ในวันที่โลกต้องการความอ่อนโยนมากขึ้น
นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “Sportsmanship ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่คือวิธีคิดในการใช้ชีวิต หากผู้คนยึดถือความยุติธรรม ความเคารพ และความถ่อมตนเป็นหลัก สังคมของเราจะอ่อนโยน แข็งแรง และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น” ในยุคที่การแข่งขันทางดิจิทัล การเปรียบเทียบทางสังคม และความตึงเครียดระดับโลก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนมากกว่าความเห็นอกเห็นใจ ทรูเชื่อว่าการปลุกพลัง Sportsmanship คือการย้ำคุณค่าที่จำเป็นต่อสังคมในวันนี้
เชื่อมต่อ “พลังใจ” ด้วยโครงข่ายที่พร้อม
นอกเหนือจากการสื่อสารเชิงคุณค่า ทรูยังเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อรองรับการรับชม การเชียร์ และการส่งกำลังใจผ่านทุกแพลตฟอร์มในช่วงมหกรรมซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพื่อให้ทุกความรู้สึก ทุกแรงเชียร์ และทุกเรื่องราว ถูกเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อ
เพราะแม้ชัยชนะจะอยู่เพียงชั่วขณะ แต่คุณค่าของ “น้ำใจนักกีฬา” จะยืนยาวกว่า ทรูจึงมุ่งเชื่อมต่อคุณค่าที่สำคัญที่สุดของกีฬา…จากสนามแข่งขัน สู่ชีวิตจริง และสู่หัวใจของคนไทยทุกคน
แฟนกีฬาและประชาชนทั่วไป สามารถรับชมสปอต “Power Up Sportsmanship” ได้แล้ววันนี้ ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทรู ทั้ง Facebook, Instagram, X และ TikTok เพื่อร่วมภารกิจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าความสำเร็จสูงสุดในมหกรรมซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025
LIVE TRUE. PLAY TRUE. STAY TRUE.
ที่หนึ่งไปกับมหกรรมซีเกมส์ ที่หนึ่งไปกับ True
