รวดเร็วทันใจ! ทรู มอบซิม True5G ให้สื่อไทยใช้รายงานข่าวซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่งตรงจากสนามถึงแฟนกีฬาแบบเรียลไทม์

ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบซิม True5G ให้กับสื่อมวลชนไทย ได้ใช้เน็ตที่รวดเร็วทันใจ ไม่สะดุด! ในการรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่งตรงจากสนามแข่งขันไปยังแฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งชัยชนะแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้ง “Power Up the Press" เสริมแกร่งเน็ตไฟเบอร์ทรูออนไลน์ใน Press Center ทุกจังหวัดที่จัดการชิงชัย เพราะงานระดับชาติก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ตระดับชาติความเร็วสูงที่แรง เสถียร
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารศูนย์ปฏิบัติการ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ทำการมอบซิม True5G ให้กับสื่อมวลชนไทย เพื่อใช้ในงานรายงานข่าวสารและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้ง “Power Up the Press" นอกจากมอบการซิม 5G ยังเสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทุกจังหวัดที่จัดการแข่งขัน ให้สื่อมวลชนจากนานาประเทศได้รายงานความเคลื่อนไหวฉับไวและแม่นยำตลอดการแข่งขัน
ภายในงานมี คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบซิม True5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนไทย นำโดย นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนายศิริ สาระผล นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ และ นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
ประธานคณะทำงานถ่ายทอดสด
ในคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการและประสานงานระหว่างประเทศ
สาขาการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568
และกีฬาอาเขียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 เป็นตัวแทนรับมอบซิม ให้สื่อมวลชนได้ใช้เน็ตที่รวดเร็ว ทันใจ ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังแฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามแบบเรียลไทม์ ตลอดการแข่งขันได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีสะดุด ขณะเดียวกันยังมี “Power Up the Press" เสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทุกจังหวัดที่จัดการแข่งขัน เพราะงานระดับชาติก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ตระดับชาติความเร็วสูงแบบ TrueOnline แรงเสถียร ให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติทั้งหมดทุกแขนงได้รายงานศึกซีเกมส์ครั้งนี้ประกาศกึกก้องไปทั่วโลกแบบรวดเร็วทันใจ
คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการของกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพราะเรามองว่า ‘กีฬา’ ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือพลังที่หล่อหลอมให้ผู้คนเติบโต ทั้งด้านความคิด จิตใจ วินัย และน้ำใจนักกีฬา พลังนี้เองที่ทำให้ทรูและเครือซีพีเลือกสนับสนุนซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพื่อสร้างเวทีแห่งมิตรภาพและแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาจาก 11 ประเทศ
หนึ่งในภารกิจสำคัญของทรู คือการเชื่อมต่อพลังนี้ให้ถึงคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้แนวคิด Power Up Nation’s Sportsmanship พร้อมดูแลเครือข่ายทรู 5G ให้เป็นสัญญาณแห่งความสุขของคนไทยทั้งชาติทั้งในด้าน ความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และที่สำคัญคือการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์บนโครงข่ายทรู 5G ในระดับสูงสุด โดยเฉพาะหลังการรวมพลัง ทรู–ดีแทค สู่ One Network ที่ทำให้โครงข่ายของไทยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมาก พร้อมรองรับปริมาณการใช้งานมหาศาลจากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนจากทุกประเทศ
และเพื่อให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติสามารถรายงานข่าวได้อย่างทันท่วงทีและไร้สะดุด ทรูได้มอบ ซิม True5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด แก่สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมรายงานการแข่งขัน รวมทั้งดูแลการสื่อสารใน Press Center ทุกจังหวัดที่จัดการแข่งขัน วางระบบไฟเบอร์จากทรูออนไลน์ และ WiFi ให้สื่อได้ใช้งานฟรีอำนวยความสะดวกในการส่งข่าว ความเคลื่อนไหว และให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศแห่งชัยชนะที่ส่งตรงมาจากสนามแข่งขันแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้สะท้อนความตั้งใจของทรูในการนำเทคโนโลยี โครงข่าย และบริการสื่อสารของไทยสู่มาตรฐานระดับอาเซียน พร้อมเป็นพลังอยู่เคียงข้างนักกีฬาและคนไทยในทุกโมเมนต์สำคัญของซีเกมส์ครั้งนี้
ทั้งนี้ ทรูได้จัดทีม "Power Up True Network" ให้เร็ว แรง ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ ติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณมากกว่า 130 จุด ใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ให้ทุกการสื่อสารไร้รอยต่อ
รวมถึง ‘Power Up Athletes’ การจัดเตรียมซิมทรู 5G พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนไทย เพื่อให้สื่อสารได้รวดเร็วทันใจ และ "Power Up the Press" เสริมแกร่งการสื่อสารโดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ใน Press Center ทุกจังหวัดที่จัดการชิงชัยให้สื่อมวลชนจากนานาประเทศได้รายงานความเคลื่อนไหวฉับไวและแม่นยำตลอดการแข่งขัน
พร้อมกันนี้ TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสด “ซีเกมส์ 2025” ครบทุกชนิดกีฬา ผ่านกว่า 20 ช่องทาง ให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียนรับชมฟรีทันที
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง “เจ้าบ้าน” ส่งแรงเชียร์ ทัพนักกีฬาไทย ในบ้านเกิด! ไปกับกิจกรรม Power Up Nation’s Sportsmanship ทาง Facebook: True5G