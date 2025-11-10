ทรู ดีแทค5G จับมือ iQIYI ชวนลูกค้าตามรอย "เขมจิราต้องรอด" เพียงสมัคร แพ็กเกจ True dtac5G iQIYI VIP Premium

ใครคือผู้โชคดีที่จะได้ UP ความฟินที่ไม่จบแค่ในซีรีส์ กับ “เขมจิราต้องรอด” ? โอกาสมาถึงแล้ว ... นาทีนี้ไม่มีซีรีส์เรื่องใหนฮ็อตเกิน ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ที่คว้าอันดับ 1 ซีรีส์ที่มียอดรับชมสูงสุดตลอดกาลทั้งในไทยและทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม iQIYI … ทรู ดีแทค5G ไม่รอช้า จับมือ iQIYI จัดให้ “True x iQIYI เขมจิราต้องทรู” กระทบไหล่ใกล้ชิดเป็น 150 คนพิเศษ ร่วม Meet & Greet กับ 4 นักแสดง เก่ง หฤษฎ์, น้ำปิง นภัสกร, เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง "เขมจิราต้องรอด" เพียงสมัครแพ็กเกจ True dtac5G iQIYI VIP Premium รายปี ในราคาที่ดีที่สุด คุ้มสุดเพียง 1,200 บาท (จากปกติ 2,000 บาท) เต็มอิ่มกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียม ทั้ง ฟรี! เน็ตเต็มสปีด 30GB ภาพและเสียงคมชัดถึงระดับ 4K พร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Atmos รับชมพร้อมกันได้สูงสุด 4 อุปกรณ์ พิเศษด้วยสิทธิ์ Express ชมตอนจบและตอนพิเศษก่อนใคร
มาอัพความสุข ยิ้มกว้างสู่การรับชมซีรีส์ระดับโลกด้วยคุณภาพสูงสุด บนเครือข่ายทรู 5G ที่คลื่นครบทุกย่านมากที่สุด 8 ย่านความถี่สูงสุดในไทย ดีสุด และพรีเมียมที่สุด พร้อมลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “True x iQIYI เขมจิราต้องทรู” เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ 1. รีบซื้อ: สมัครแพ็กเกจ True dtac5G iQIYI VIP Premium รายปีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้ 2. คอมเมนต์ให้ปัง: ไปที่โพสต์กิจกรรมของ TRUE 5G บน X แล้วตอบคำถาม “ดูเขมจิราต้องรอดแบบ VIP Premium กับทรู มันฟินยังไง” 3.ยืนยันสิทธิ์: กรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยทีมงานจะคัดเลือก 130 คอมเมนต์ที่โดนใจเพื่อรับสิทธิ์ โดยจะประกาศผลผู้โชคดีให้ทราบพร้อมกันทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทรู 5G พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า TrueBlack และ dtac PLATINUM BLUE MEMBER เข้าร่วมงานได้ทันที ไม่ต้องลุ้น เพียงสมัครแพ็กเกจแล้วกดรับสิทธิ์ผ่าน SMS (จำกัด 20 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น - สำหรับ TrueBlack 10 สิทธิ์ และ dtac Platinum PLATINUM BLUE MEMBER 10 สิทธิ์)
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Brand and Media Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่ทรูทำคือความตั้งใจที่จะส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้ลูกค้า เราไม่ได้ให้ความสำคัญแค่การพัฒนาเครือข่ายที่ดีที่สุดหรือเร็วแรงที่สุดเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเข้าถึงใจผู้ใช้ในทุกมิติ ทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความบันเทิง และสิทธิพิเศษต่างๆ ความร่วมมือกับ iQIYI ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดความตั้งใจผ่านคอนเทนต์คุณภาพระดับโลก ที่เข้าถึงหัวใจของผู้ชม โดยผสานพลังของ "สัญญาณ" แห่งเครือข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มอบการสตรีมมิ่งที่ยอดเยี่ยม เข้ากับ "สัญญาณ" แห่งความบันเทิงระดับโลกจาก iQIYI ที่เข้าถึงใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะซีรีส์ ‘เขมจิราต้องรอด’ ที่เป็นกระแสและสร้างรอยยิ้มให้แฟน ๆ ทั่วประเทศ ทรูจึงอยากชวนทุกคนมาเต็มอิ่มยิ่งขึ้นในโลกแห่งความจริงกับ แคมเปญ ‘True x iQIYI เขมจิราต้องทรู’ ที่ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ แต่คือการส่งต่อ ‘สัญญาณแห่งความสุข’ ที่อยากเห็นทุกคนยิ้มได้ในทุกวัน และตลอดปีนี้ ทรูจะเดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เป็นเลิศ ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจ การดูแลเชิงรุก กิจกรรมร่วมกับพันธมิตร และการยกระดับจุดบริการทุกแห่ง เพื่อให้ทุกทัชพอยต์เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความพรีเมียม และรอยยิ้ม เพราะสำหรับทรูแล้ว ความสุขและรอยยิ้มของผู้ใช้คือหัวใจของแบรนด์’
ลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “True x iQIYI เขมจิราต้องทรู”กับทีมนักแสดงจากซีรีส์ดัง “เขมจิราต้องรอด” ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. รีบซื้อ: สมัครแพ็กเกจ iQIYI VIP Premium รายปี 1,200 บาท (จากปกติ 2,000 บาท) ภายในระยะเวลา 10 – 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วไปเต็มอิ่มกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียม รับฟรี! เน็ตเต็มสปีด 30GB พร้อมรับชมภาพและเสียงในคุณภาพคมชัดสูงสุดระดับ 4K และระบบเสียง Dolby Atmos ชมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 4 อุปกรณ์ พร้อมรับสิทธิ์ Express เพื่อดูตอนจบและตอนพิเศษได้ก่อนใคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้
2. คอมเมนต์ให้ปัง: ไปที่โพสต์กิจกรรมของ TRUE 5G บน x แล้วตอบคำถามสุดจึ้ง “ดูเขมจิราต้องรอดแบบ VIP PREMIUM กับทรูมันฟินยังไง” พร้อมติด Hashtag #TruexiQIYIเขมจิราต้องทรู #TruexiQIYI
3. ยืนยันสิทธิ์: กรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในโพสต์ ทีมงานจะคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจ และทำตามเงื่อนไขครบถ้วนที่สุดเท่านั้น โดยจะประกาศผลผู้โชคดีให้ทราบพร้อมกันทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทรู 5G หลังสิ้นสุดแคมเปญ
UP ความฟินที่ไม่จบแค่ในซีรีส์ กับแพ็กเกจ True dtac5G iQIYI VIP Premium รายปี ที่คุ้มค่าราคาดีที่สุด เสพความบันเทิงระดับไฮเอนด์ ทั้งภาพคมชัดสูงสุด 4K และเสียงเหนือจินตนาการด้วย Dolby Atmos พร้อมสิทธิ์รับชมพร้อมกันถึง 4 อุปกรณ์ และฟินกับสิทธิ์ Express ชมตอนจบและตอนพิเศษก่อนใคร ความพิเศษทั้งหมดนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนหน้าจอ สมัครวันนี้พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วม Exclusive Fan Meet ที่หาที่ไหนไม่ได้ ที่สุดแห่งความคุ้มค่า ที่คนรักซีรีส์ตัวจริงต้องมี! แล้วมาลุ้น “เขมจิราต้องทรู” ได้แล้ววันนี้ ที่ X TRUE 5G