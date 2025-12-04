xs
ทรู ส่งต่อเรื่องราว "UP สัญญาณ UP ความสุข" ย้ำทรู 5G อัพเกรดมาตรฐานสัญญาณใหม่ เร็ว แรง ปลอดภัย ทั่วไทยแล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าภารกิจ “UP สัญญาณ UP ความสุข” ยกระดับเครือข่ายครั้งใหญ่ หลังรวมโครงข่ายทรู-ดีแทคเสร็จสมบูรณ์ สร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ด้วยทรู 5G ที่เร็ว แรง และปลอดภัยทั่วประเทศ ชูจุดเด่นคลื่นความถี่รวมสูงสุดถึง 8 ย่าน ช่วยให้การเชื่อมต่อครอบคลุมทั่วไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วย True CyberSafe ถ่ายทอดนิยามใหม่ของการสื่อสารผ่านเรื่องราวที่สะท้อนความทันสมัยของเครือข่าย และความตั้งใจในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความเร็วและแรง แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และเติมรอยยิ้มให้ลูกค้าทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วไทย คลิกชมภาพยนตร์โฆษณา



คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสื่อสารที่มีความหมาย ไม่ได้วัดจากความเร็วหรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพียงอย่างเดียว แต่คือความใส่ใจที่ทำให้ผู้คน ‘เชื่อมถึงกันได้’ ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต เราเห็นอย่างชัดเจนว่าการเชื่อมต่อนั้นมีคุณค่ามากกว่าดาต้าที่วิ่งไปมา เพราะนั่นคือความรัก ความคิดถึง และความห่วงใยที่คนไทยส่งถึงกันทุกวัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทรูมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสัญญาณใหม่ทั่วไทยให้เร็ว แรง และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อให้ทุกความรู้สึกเดินทางไปถึงกันได้อย่างมั่นคง และเพื่อรอยยิ้มของคนไทยทุกคน หนังโฆษณา UP สัญญาณ UP ความสุข ถ่ายทอดคุณค่าที่แบรนด์ทรูยึดมั่นมาโดยตลอดว่าเทคโนโลยีที่ดีควรเติมความหมายให้ชีวิต มากกว่าจะเป็นเพียงสัญญาณเชื่อมต่อ”


ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมแล้วในการยกระดับประสิทธิภาพ ความครอบคลุม และความเสถียรของสัญญาณ 5G และ 4G ทั่วประเทศ หลังเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มศักยภาพเสาสัญญาณ การรวมโครงข่ายทรู-ดีแทคให้เป็น One Network และการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วขึ้น แรงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เมือง ศูนย์กลางเศรษฐกิจ หรือพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครือข่ายให้มั่นใจยิ่งขึ้นด้วย True CyberSafe เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกกิจกรรมดิจิทัล ทั้งความบันเทิง การทำงาน การเรียน และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทรูจึงพร้อมประกาศ “มาตรฐานใหม่” ของการเชื่อมต่อที่ เร็ว แรง และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคนไทยให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และเติมเต็มรอยยิ้มในทุกช่วงเวลาภายใต้ “UP สัญญาณ UP ความสุข” อย่างแท้จริง คลิกรับชมโฆษณาที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=7BjK_T5XaHA




