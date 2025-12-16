พีเจ-มหิดล มอบของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆ ปล่อยโซโล่ซิงเกิล “YOU OF THE YEAR” พร้อมผูกโบว์เป็น NEW YEAR BOY ส่งท้ายปี

PJ MAHIDOL (พีเจ มหิดล) นักแสดงหนุ่ม ‘ทรงคิ้วท์’ จากซีรีส์รักวัยรุ่นกระแสแรงแห่งยุค “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” พร้อมพาผู้ฟังซึมซับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยเพลงป็อปสุดอบอุ่นเพิ่มพลังบวก กับโซโล่ซิงเกิลลำดับที่ 2 “YOU OF THE YEAR” ร่วมด้วยช่วยอวย ‘ตัวซีเคร็ท’ ของใจให้ ‘ไอ้ต้าวคลั่งรัก’ ทั่วประเทศ
โดยเพลง “YOU OF THE YEAR” เพลงป๊อปสดใสสุดน่ารัก ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศ Festive จาก PJ Mahidol (พีเจ มหิดล) เพื่อมอบเป็นเพลงปีใหม่ให้คนที่เราคิดถึงในทุกๆปี ฟังแล้วเหมือนมีแสงไฟล้อมรอบ คล้ายหลุดเข้าไปในเทศกาลสำคัญในเทพนิยาย โดยเพลงนี้พูดถึงการขอบคุณ คนสำคัญในชีวิต คนที่คอยสร้างเรื่องราวดี ๆ ให้กันมาตลอดทั้งปี และอยากจะอวยพรให้เธอได้รับสิ่งดี ๆ กลับไปมากกว่าสิ่งที่เธอเคยมอบให้ เพลงจึงทำหน้าที่เสมือน การอวยพร อวยยศ และอวยเธอ ไปพร้อมกัน และเป็นเพลงที่เหมาะจะแท็กใครบางคนลงในไอจี เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า “เธอคือ YOU OF THE YEAR ของฉัน” อีกทั้งเพลงนี้ยังได้ 22 Haus Studio ทีมโปรดิวเซอร์มากฝีมือ ที่เคยสร้างปรากฏการณ์เพลงฮิต 100 ล้านจากเพลง “ฉลามชอบงับคุณ” มาช่วยปั้นให้เพลงนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้าน มิวสิกวิดีโอ หนุ่มน้อย PJ Mahidol (พีเจ มหิดล) ได้สวมบทซานต้าคลอส ออกตามหาของขวัญให้คนพิเศษลิสต์ยาวเหยียด แถมยังจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จับตัวเองผูกโบว์และห่อเป็นของขวัญ เสิร์ฟความน่ารักน่าเอ็นดูสมเป็น NEW YEAR BOY ของแฟนๆ แบบสุดๆ อีกทั้งในเอ็มวียังมีท่าเต้นให้แฟนๆได้ทำชาเลนจ์ตามได้ไม่ยาก
สำหรับใครที่ค้นพบ ‘ตัวซีเคร็ท’ เป็นของตัวเองแล้ว อย่าลืมแท็กเขาไว้ในเพลง “YOU OF THE YEAR - PJ MAHIDOL” บนโซเชียลมีเดียได้แล้ววันนี้ และสามารถรับชม Official MV ได้ที่ Youtube : LOOKE WORLD หรือคลิก https://youtu.be/M1TztYZVrPw และสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม
