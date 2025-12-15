OTOP City 2025 เปิดมหกรรมของขวัญ–ของฝากยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เพิ่มโซนช่วยชุมชนประสบภัยน้ำท่วม–พื้นที่ชายแดน ระดมสินค้า OTOP ส่งสุขทั่วไทย 20–28 ธ.ค. คาดเงินสะพัดกว่า 700 ล้านบาท

OTOP City 2025 มหกรรมของขวัญของฝาก สุดยิ่งใหญ่!! ส่งท้ายปี พร้อมเพิ่มโซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงพลังน้ำใจผ่านการเลือกซื้อสินค้า OTOP จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ยกขบวนสินค้า OTOP ส่งสุขทั่วไทย นัดช้อป 20 – 28 ธ.ค.68 คาดเงินหมุนเวียนกว่า 700 ล้าน
กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญของฝากและสินค้า OTOP กว่า 2,500 ร้านค้า ตระการตากับ 8 ชุดไทยพระราชนิยม ในงาน OTOP City 2025 ระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคมนี้ รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันนี้ (15 ธ.ค.68) นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2025 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนักแสดงสาว เบสท์ คำสิงห์ พรีเซนเตอร์ประจำปี 2568 ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2025 เป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน สำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Heaven’s Gift A Legacy of Giving ของขวัญจากฟ้า สานคุณค่าสู่ปวงชน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง “แสงจากฟ้า” ที่ส่องนำให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทย และทักษะของชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ กลับมามีชีวิต มีคุณค่า กลายเป็น พลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานปีนี้ตั้งใจออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ที่อบอวลไปด้วยสีสัน ความสนุก จากการได้เลือกซื้อหาของขวัญของฝากจากชุมชนทั่วไทยกว่า 2,500 ร้านค้า มีโซน Highlight ที่น่าสนใจ อาทิ โซนของขวัญของฝาก ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ที่มีดีไซน์ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนทุกเพศวัย โซนจัดแสดง 8 ชุดไทยพระราชนิยม ที่ถ่ายทอดความวิจิตร งดงาม และคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยอย่างสง่างาม โซนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นำเสนอวิถีชุมชนและมนต์เสน่ห์ท้องถิ่นให้ผู้เข้าชมได้เก็บภาพความประทับใจ โซนยอดนิยม OTOP ชวนชิม ที่รวบรวมร้านอร่อยจากทุกภูมิภาค อาหารพื้นบ้านรสจัดจ้าน เมนูเด็ด เมนูดัง
นอกจากนี้ ยังมี โซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงพลังน้ำใจผ่านการเลือกซื้อสินค้า OTOP จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถกลับมายืนหยัดได้ สะท้อนเจตนารมณ์ของการจัดงานในปีนี้ที่มุ่งเน้นการ “ให้และแบ่งปัน” ควบคู่กับการสร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
นอกจากนี้ ภายในงานยังเพิ่มสีสันให้การช้อปปิ้งสนุกยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลุ้นรางวัลมากมายตลอดงาน ภายใต้แนวคิด “FUN & FEST : New Year Mega Shop ช้อปสนุก ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี” ให้ผู้ร่วมงานได้ทั้งความสุข ความคุ้มค่า และโอกาสรับของรางวัลพิเศษกลับบ้าน
ขณะเดียวกัน เบสท์ คำสิงห์ พรีเซนเตอร์ของงาน OTOP CITY 2025 ได้กล่าวเชิญชวนว่า งานปีนี้เป็นงานที่รวมของดี ของสวย ของอร่อยจากทั่วประเทศไว้ครบในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมาเดินช้อปส่งท้ายปี เลือกของขวัญให้ครอบครัว เพื่อน และคนที่รัก พร้อมทั้งได้ร่วมส่งต่อความสุขให้กับชุมชนผู้ผลิต ซึ่งสินค้า OTOP หลายชิ้นมีดีไซน์ทันสมัย คุณภาพดี และมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง จึงอยากชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสนุก ๆ ของงาน และมาร่วมกันสร้างความทรงจำดี ๆ ต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน มียอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ พร้อมกำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น.