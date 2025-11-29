นครสวรรค์เตรียมจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชูอัตลักษณ์นครแห่งความหลากหลาย

หอการค้านครสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ–เอกชน เตรียมจัดงาน เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 3 มกราคม 2569 (12 วัน 12 คืน) ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเปิดให้เข้าชม ฟรีตลอดงาน
ซึ่งตลอด 7 ครั้งที่ผ่านมา งานเทศกาลหุ่นโคมไฟสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานสะสมกว่า 1,000,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่จังหวัดมากกว่า 400 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเทศกาลในฐานะ เครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของนครสวรรค์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับปีนี้ งานถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Spirits of Nature & Island of Youth” นำเสนอมิติใหม่ของศิลปะหุ่นโคมไฟ ที่ผสานความเชื่อ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ผ่านพื้นที่จัดแสดงหลากหลายธีม เช่น “แสงแห่งความสามัคคี” , “เมืองในอนาคตและแฟนตาซี” , “เมืองแห่งเทพเจ้า” , “เมืองแห่งการรักษาธรรมชาติ”
ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะพบกับการจัดแสดงหุ่นโคมไฟขนาดใหญ่กว่า 100 ชิ้นงาน ทั้งไทย จีน และนานาชาติ อาทิ มังกร หงส์ เทพเจ้า และตัวการ์ตูนแฟนตาซีดีไซน์พิเศษประจำปีนี้ พร้อมฉากแสงสีสุดอลังการทั่วพื้นที่อุทยาน , การแสดงและการแข่งขันบนเวทีหลัก , การแสดงศิลป์ร่วมสมัย , คอนเสิร์ตจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินรุ่นใหม่ , การประกวดคอสเพลย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค , การประกวด Cover Dance , การประกวดร้องเพลง , การประกวดวงดนตรี เรียกว่าจัดเต็มทุกคืน สร้างสีสันให้บรรยากาศคึกคักตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทย–จีน โดยความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดกว่า 20 แห่ง สะท้อนความเป็น “นครแห่งความหลากหลาย” อย่างแท้จริง
ทั้งลานถนนวัฒนธรรม ตลาด OTOP โซนงานศิลปะและของชำร่วย สินค้าท้องถิ่นจากชุมชน รวมถึงอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ขนมโบราณ ของฝากพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ด การประกวดหุ่นโคมไฟประดิษฐ์ที่เปิดรับทั้งระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้กับ “ล่องเรือชมแสงสวรรค์” นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมความงามของหุ่นโคมไฟบนผิวน้ำ ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชุมชนริมน้ำต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วย การแข่งขันบินโดรนแปรอักษร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนคืนส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 พบกับกิจกรรม เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางแสงไฟสุดตระการตา ณ เวทีกลางเกาะ อุทยานสวรรค์ พร้อมโชว์พิเศษเฉพาะคืนส่งท้ายปี
เทศกาลนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่แห่งความสุขของชาวนครสวรรค์และนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นต้นแบบของการใช้ “เทศกาลวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมืองอย่างยั่งยืน