ต้อนรับปีใหม่! TSB ขยายบริการรับ-ส่ง ท่าเรือเอเชียทีค เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค.นี้

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ขยายบริการรับ-ส่งท่าเรือเอเชียทีค ต้อนรับปีใหม่ 69 พร้อมจับมือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดที่จอดรถ ขยายเวลาให้บริการรถ-เรือ คืนเคานต์ดาวน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด ในเครือไทย สมายล์ กรุ๊ป (TSB) มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ขยายเส้นทางให้บริการเรือไฟฟ้าสายสีเขียว (City Line) เพิ่มจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ ท่าเรือเอเชียทีค บนเส้นทาง สยามเจริญนคร – พระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดให้บริการต้อนรับวันคริสต์มาสที่ 25 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยลดความแออัดของการจราจรในพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทย สมายล์ กรุ๊ป (TSB) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก การเพิ่มจุดจอด ท่าเรือเอเชียทีค ในครั้งนี้ จะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ไอคอนสยาม และเอเชียทีค เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับการเดินทางทางน้ำด้วยระบบขนส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่คืนเคานต์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2569 พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญ โดยไทย สมายล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายดังกล่าว พร้อมสนับสนุนพื้นที่ จอดรถฟรี บริเวณสำนักงานใหญ่ไทย สมายล์ กรุ๊ป แยกบุคคโล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 400 คัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะไปยังพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์ ณ ไอคอนสยาม และเอเชียทีค
ทั้งนี้ ไทย สมายล์ โบ้ท ได้จัดเตรียมเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV Boat) ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่าง ท่าเรือสยามเจริญนคร – ไอคอนสยาม และท่าเรือสยามเจริญนคร – เอเชียทีค ในอัตราค่าโดยสาร 30 บาทต่อเที่ยว พร้อมขยายเวลาการให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชนอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์จอดรถฟรี ผู้ใช้บริการสามารถจอดรถได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดง "บัตรโดยสาร HOP Card หรือ ใบเสร็จรับเงินจากการใช้บริการเรือไทย สมายล์ โบ้ท หรือ คาเฟ่สยามเจริญนคร" เพื่อสงวนสิทธิ์ที่จอดให้กับผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ กรณีจอดรถนอกเงื่อนไขดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมจอดรถเหมาจ่ายต่อไปตามที่บริษัทกำหนด
นอกจากนี้ TSB ยังขยายการให้บริการ รถเมล์ไฟฟ้า ไทย สมายล์ บัส ช่วงหลังเที่ยงคืน เพิ่มเติมอีก 16 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อช่วยกระจายการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัด และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่