กาญจนบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่น ปชช.-นักท่องเที่ยว รับคริสต์มาส–ปีใหม่ 2569

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมคุมเข้มจราจร 3 ระยะ ลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่บริเวณหน้าศาลา 60 พรรษามหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569
โดยมี พล.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครตำรวจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนชาวกาญจนบุรีที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่มาตรการด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ได้กำหนดแผนควบคุมเข้มข้นออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 23–29 ธันวาคม 2568 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 6–12 มกราคม 2569 โดยให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจรในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและเส้นทางที่มีการกระทำผิดบ่อยครั้ง รวมถึงเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
ขณะเดียวกัน พล.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครในช่วงหยุดยาว และไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ที่บ้าน สามารถเข้าร่วม โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทั้ง 21 แห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สินให้ เพื่อสร้างความอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาล