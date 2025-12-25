บีทีเอส - สายสีทอง ขยายเวลาให้บริการถึงตี 2 อำนวยความสะดวกคืนวันที่ 31 ธ.ค.68

รถไฟฟ้าบีทีเอส - สายสีทอง ขยายเวลาให้บริการถึงตี 2 อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ช่วงคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 คุมเข้มตรวจอาวุธ พลุดอกไม้ไฟ เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขยายเวลาให้บริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง ในคืนวันพุธ ที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2569
โดยรถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนสุดท้าย จะออกจากสถานีต้นทางสายสุขุมวิท เวลา 02.00 น. คือ สถานีคูคต (N24) และสถานีเคหะฯ (E23) ขณะที่รถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนสุดท้ายที่ออกจากสถานีต้นทางสายสีลม คือ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เวลา 02.44 น. และสถานีบางหว้า (S12) เวลา 02.22 น. ส่วนขบวนสุดท้าย ที่จะออกจากสถานีสยาม (CEN) ไปยังทุกสถานี คือเวลา 02.45 น. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายของแต่ละสถานี ได้ที่ Application : THE SKYTRAINs และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
ขณะที่อาคารจอดแล้วจร (สถานีคูคต / สถานีแยก คปอ. / สถานีเคหะฯ) จะเปิดให้บริการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงเวลา 03.00 น.ของวันที่ 1มกราคม 2569
ส่วนลานจอดแล้วจร (สถานีหมอชิต) จะเปิดให้บริการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงเวลา 01.00น.ของวันที่ 2 มกราคม 2569
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถใช้บัตรโดยสารได้หลากหลายประเภท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ บัตรแรบบิท, บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ที่สามารถซื้อไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินทางไป - กลับ และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน (One-Day Pass) เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว และระยะทาง
@สายสีทอง ขบวนสุดท้ายออก 02.25 น.
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทางในเวลา 02.25 น.คือ สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3)
ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสัมภาระก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า และห้ามนำวัตถุอันตราย ได้แก่ อาวุธ, สิ่งเทียมอาวุธ, ของมีคม, ลูกโป่ง และพลุดอกไม้ไฟทุกชนิด รวมถึงวัตถุที่จะก่อให้เกิดประกายไฟ พร้อมให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา ดูแลอำนวยความสะดวก รวมทั้งมอนิเตอร์กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่กระจายอยู่ตามสถานีตลอด 24 ชั่วโมง