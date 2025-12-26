‘ฮ่องกง’ เตรียมจัดงานเคาต์ดาวน์รูปแบบใหม่ ณ ถนน Chater Road ตระการตากับการแสดงแสงไฟภายใต้ธีม “New Hopes, New Beginnings” เพื่อส่งต่อพลังบวกและคำอวยพรจากใจสู่คนทั่วโลก

การท่องเที่ยวฮ่องกงประกาศงานเฉลิมฉลองนับถอยหลังสู่ปีใหม่ในปีนี้ ที่จะจัดขึ้น ณ ถนนคนเดิน Chater Road ย่านเซ็นทรัล โดยจะมาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการแสดงสดจากศิลปินชื่อดัง เข้ากับการโชว์แสงไฟสุดตระการตา เพื่อส่งต่อพลังบวกและคำอวยพรแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวฮ่องกงยังได้รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมเคาต์ดาวน์อื่น ๆ จากทั่วฮ่องกงไว้บนเว็บไซต์ https://www.discoverhongkong.com/seasia/what-s-new/events/new-year-countdown.html เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย
การแสดงนับถอยหลังมิติใหม่: ความลงตัวของสุนทรียภาพแห่งดนตรีและแสงสี
ตั้งแต่เวลา 23:30 น. ของคืนส่งท้ายปีเก่า ไปจนถึงเวลา 00:10 น. ของวันปีใหม่ ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสุดตื่นเต้น นำโดยวงดนตรีระดับตำนานอย่าง Air Supply ที่จะมาขับขานบทเพลงคลาสสิกตลอดกาล ร่วมด้วยศิลปินฮ่องกงชื่อดัง Jay Fung และ Cloud Wan พร้อมการแสดงจากคณะประสานเสียงเด็กและวงดุริยางค์ตำรวจฮ่องกง
นอกจากนี้ ผู้ชมยังจะได้ตื่นตาไปกับ “Immersive Light Show” ที่สาดส่องไปบนผนังอาคารสำคัญจำนวน 8 อาคารในย่านเซ็นทรัล จะปรากฏเป็นภาพนาฬิกานับถอยหลังขนาดยักษ์ โดยมีการแสดงแสงไฟพิเศษนาน 3 นาที ภายใต้ธีม “New Hopes, New Beginnings”
งานเคาต์ดาวน์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Hongkong Land พันธมิตรผู้ร่วมสร้างสรรค์ Winter Wonderland ในย่านเซ็นทรัล
พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่าง ๆ และช่องทางฟรีทีวี ร่วมต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับคนทั้งโลก
ติดตั้งจอภาพขนาดยักษ์ ณ Chater Garden และ Edinburgh Place พร้อมการฉายภาพไลฟ์สดกลางแจ้ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกง (Hong Kong Cultural Centre) (ย่านจิมซาจุ่ย) และนาฬิกานับถอยหลังขนาดยักษ์บนอาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมฮ่องกง (Hong Kong Convention and Exhibition Centre) (ย่านหว่านไจ๋)
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ DiscoverHongKong.com, โซเชียลมีเดียของ HKTB (Facebook และ YouTube) รวมถึงช่องทีวีท้องถิ่น และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมต้อนรับปี 2026 ไปพร้อมกัน
เว็บไซต์ครบวงจรของ HKTB แนะนำกิจกรรมเคาต์ดาวน์ทั่วเมือง
ในคืนส่งท้ายปีเก่า ฮ่องกงยังมีกิจกรรมเคาต์ดาวน์ทั่วเมือง อาทิ งาน “Countdown Party Moment” ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และคอนเสิร์ตเคาต์ดาวน์ครั้งแรก ณ เขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก
เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวครบวงจรของ HKTB ได้รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมเคาต์ดาวน์จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถวางแผนการเดินทาง เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และเข้าร่วมการเฉลิมฉลองได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เว็บไซต์ HKTB Hong Kong New Year Countdown
