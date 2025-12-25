1 ล้านต้นทำได้จริง! เซเว่นฯ ขอบคุณลูกค้า เปลี่ยนการปฏิเสธพลาสติกบน 7App สู่พื้นที่สีเขียวเร็วกว่าเป้าปี 2568

“ซีพี ออลล์ ”ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง หลังสามารถปลูกต้นไม้ได้ครบ 1,000,000 ต้น ทั่วประเทศ เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี 2568 สะท้อนความมุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากพลังความร่วมมือของคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นพลังรักษ์โลก ผ่านแคมเปญ “แค่ไม่รับเท่ากับปลูกต้นไม้” บนแอปพลิเคชัน 7App
เพียงปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอดในร้าน จะได้รับ “หยดน้ำ” เพื่อสะสมบน 7App โดยทุก ๆ 100 หยดน้ำ เทียบเท่าต้นไม้ 1 ต้น ที่ซีพี ออลล์ นำไปปลูกจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เปลี่ยนการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่จับต้องได้
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าว ซีพี ออลล์ ได้จัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี โดยมี นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่สามารถปลูกต้นไม้ครบ 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี
อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมาย 1 ล้านต้น ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายวัด ชุมชน สถานศึกษา เกษตรกรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายพื้นที่สีเขียว ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงทุกชุมชนทั่วประเทศ
ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณลูกค้าและประชาชนทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ ลดการใช้พลาสติก หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืนให้กับประเทศไทยในระยะยาว