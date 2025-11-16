ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ 2025 ส่งต่อพลังความสามัคคีของคนไทย สู่การเป็นเจ้าภาพที่เปี่ยมรอยยิ้มและมิตรภาพที่สวยงาม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.68 ในช่วงบ่าย โดยมี นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมวิ่งคบเพลิงอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จุดที่ 39-40 ระยะทาง 2.2 กม. บริเวณอาคารกีฬานิมิบุตร นับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อพลังแห่งความสามัคคีไปทั่วประเทศ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา รวมกว่า 100 คน เพื่อสื่อถึงพลังความร่วมมือของคนไทยในทุกภูมิภาคที่พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและมิตรภาพในทุกเส้นทางที่ไฟคบเพลิงผ่าน
นายวิชัย จันทร์จริยากุล กล่าวว่า ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ไม่เพียงเป็นการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนพลังแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของคนในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะผู้สนับสนุน ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อพลังใจให้กับนักกีฬาและคนไทยทุกคน พร้อมร่วมสร้างความประทับใจให้ทั่วโลกได้เห็นถึงรอยยิ้มและน้ำใจของคนไทย ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่งดงามและทรงคุณค่า
ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังร่วมส่งต่อพลังใจให้กับคนไทยผ่านแคมเปญ “เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” เชิญชวนทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์และพลังบวกให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่เปี่ยมด้วยพลังและรอยยิ้มร่วมกัน
#เซเว่นชวนเชียร์สุดใจทีมไทยแลนด์
#7ElevenTeamThailand
#SEAGames2025
#ASEANParaGames2025