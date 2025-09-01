xs
Epson นำร่องแคมเปญซีเอสอาร์ประจำปี “วิถีไทยไร้พลาสติก” พับใบตอง 500 ชิ้น

เอปสัน ประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรมรับผิดชอบสังคมหรือ CSR ประจำปี 2568 จุดพลุ“วิถีไทยไร้พลาสติก”ดึงบุคลากรร่วมกิจกรรมพับใบตองเกิน 500 ชิ้น

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกิจกรรม Leaf Plastic Behind ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญซีเอสอาร์ประจำปี 2025 ซึ่งจัดขึ้นในธีม “วิถีไทยไร้พลาสติก” โดยกิจกรรมแรกนี้จะเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย พับใบตองลดการใช้พลาสติก สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แถมยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อีกด้วย

“เอปสันมีความยินดีที่กิจกรรม Leaf Plastic Behind ทั้งสองครั้ง ไม่เพียงสะท้อนเสน่ห์วิถีไทย แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการหันมาใช้ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม เอปสันเชื่อว่าก้าวเล็ก ๆ ของพวกเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริง”

ยรรยง มุนีมงคลทร
ภายในงาน ทีมผู้บริหารเอปสัน พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยมีอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และสอนเทคนิคการพับใบตอง

กิจกรรมจัดขึ้น 2 รอบ รวมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน สามารถสร้างสรรค์ภาชนะจากใบตองได้มากถึง 500 ชิ้น เทียบเท่าการลดใช้กล่องพลาสติกครั้งเดียวทิ้งกว่า 16 กิโลกรัม และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 30 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คุณยรรยง มุนีมงคลทร ยังกล่าวเสริมว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงสะท้อนเสน่ห์วิถีไทย แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมเลือกใช้ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะก้าวเล็ก ๆ นี้จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริง.

นายยรรยง มุนีมงคลทร (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก










