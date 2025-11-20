ซีพี ออลล์ ดึงอินฟลูฯ–SME อัปสกิลขายออนไลน์ งาน SME x Influencer ครั้งที่ 5

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาฟรี “SME x Influencer” ครั้งที่ 5 ที่จะช่วย อัปเดตเทรนด์ 2026 เพิ่มยอดขาย ภายใต้หัวข้อ “SME NewGen ไลฟ์ยุคใหม่ขายยังไงให้ปังทุกแพลตฟอร์ม” จัดโดยซีพี ออลล์ ร่วมกับสมาคมการค้าปลีก และเอสเอ็มอีทุนไทย ที่จะพาทุกคนมาอัปเดตเทรนด์การไลฟ์ขายสินค้ายุคใหม่ที่เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องแบบจัดเต็ม ไปด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ในการส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ SME เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจเข้าสู่สายไลฟ์ในการเพิ่มยอดขายบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ บอกเลยว่าใครทำธุรกิจ ยุคนี้ไม่ควรพลาด!
พบกับการสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ คุณแอ๊ม เจ้าของช่อง “การตลาดการเตลิด” พร้อมด้วย คุณจูน-กษมา ศิลาชัย เจ้าของสินค้า SME แบรนด์ทิชชู่เปียก “ViVa” ที่หลายคนรู้จัก และคุณเชน-ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ CEO บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงในฐานะ SME และ Influencer สำหรับการสร้างรายได้ในยุคใหม่
มาร่วมอัปเดตเทรนด์กันในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. (เปิดลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ตึก CP ALL Academy ห้อง Auditorium ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/SMExInflu ฟรี! ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 อย่าพลาด! ที่จะร่วมอัพเดทเทรนด์ใหม่ไปด้วยกัน
