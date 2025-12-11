ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งใจนักกีฬาไทย ซีเกมส์ 2025 ผ่านแคมเปญเชียร์ได้ทุกที่ไม่สะดุด จัดเต็มที่บูธสนามราชมังฯ ร้านเซเว่น-11, เดลิเวอรี่ และทางออลล์ ออนไลน์

ซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งพลังใจทัพนักกีฬาไทย ในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ตอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีกีฬาระดับอาเซียน ผ่านแคมเปญ “เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” พร้อมยกระดับการเชียร์อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด แม้อยู่ที่บ้าน สนามแข่งขัน หรือในทุกมุมของประเทศ กับสินค้าอาหารเครื่องดื่มโปรโมชั่นสุดคุ้ม จัดเต็มที่บูธสนามราชมังฯ ร้านเซเว่น-11, เดลิเวอรี่ และทางออลล์ ออนไลน์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ ตอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมส่งความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งนับเป็นวาระสำคัญในการแสดงศักยภาพของชาติ ทั้งในด้านขีดความสามารถในการจัดการแข่งขันมาตรฐานสากล การให้การต้อนรับแบบไทยอันแสนอบอุ่น ตลอดจนการส่งมอบรอยยิ้มแห่งมิตรภาพให้กับนักกีฬาจากทุกประเทศ สะท้อนเอกลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ปรากฏเด่นชัดบนเวทีกีฬาระดับภูมิภาค
ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมเดินหน้าส่งต่อพลังใจและความสะดวกให้กับแฟนกีฬาทั่วประเทศผ่านแคมเปญ “เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” พร้อมยกระดับประสบการณ์ช่วงเวลาแห่งการเชียร์ให้สนุกและเข้าถึงได้มากกว่าที่เคย โดยคัดสรรสินค้าอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะการลุ้นเชียร์ ควบคู่กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และบริการที่ครบวงจร ทั้งที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่น เดลิเวอรี่ และออลล์ ออนไลน์ ช่วยให้แฟนกีฬาเชียร์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด แม้อยู่ที่บ้านหรือในทุกมุมของประเทศ
นอกจากนี้ สมาชิก ออลล์ เมมเบอร์ ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม สามารถใช้คะแนนแลกรับชุดอาหารและเครื่องดื่มเติมพลังเชียร์ได้ทันที เสริมความพร้อมในการส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยแบบพร้อมเพรียงทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้า ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อให้บริการด้านอาหาร–เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าชมการแข่งขันอย่างทั่วถึง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศความประทับใจในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งประวัติศาสตร์ของอาเซียน ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬาจากทุกประเทศที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันในปีนี้ พร้อมหวังให้ทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิ และนำความทรงจำอันงดงามกลับสู่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน