WICE จับมือ กทม. เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำเจ้าพระยา

ไวส์ โลจิสติกส์ ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Go Green with WICE – The Ocean Clean Up 2025” ภายใต้แนวคิด CSR In Process แก้ไขปัญหาขยะลอยน้ำ และ ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ การมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Go Green with WICE – The Ocean Clean Up 2025” ภายใต้แนวคิด CSR In Process เพื่อแก้ไขปัญหาขยะลอยน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของประเทศ สะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธน ถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางประมาณ 5.9 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนเรือจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และความร่วมมือจากพนักงานอาสาสมัครของบริษัท สามารถเก็บขยะลอยน้ำได้มากกว่า 5 ตัน ช่วยผลกระทบต่อสัตว์น้ำ อาทิ ลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล, การอุดตันของทางน้ำ และ โอกาสการได้รับสารปนเปื้อน
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต พร้อมสร้างความสมดุลของห่วงโซ่อาหาร เพิ่มปริมาณออกซิเจน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในระยะยาว และส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
“ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อทรัพยากรทางน้ำ กิจกรรมนี้ถือเป็นการบูรณาการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และ ความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับสังคมและคนรุ่นต่อไป” นางสาวฐิติมา กล่าว