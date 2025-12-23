การท่าเรือฯ คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2568 จากสคร.ด้านการพัฒนาองค์กร ผลงานเด่น เติบโตต่อเนื่อง พัฒนาสู่ความยั่งยืน

การท่าเรือฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 จาก สคร. ประเภทรางวัล “การพัฒนาองค์กรดีเด่น” องค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพ และมีความสามารถในการปรับตัวสูง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน" หรือ “Driving Society, Delivering Sustainability” โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ โอกาสนี้ กทท. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 ประเภทรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 ประเภท “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น” มอบให้แก่องค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ควบคู่กับความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย กทท. ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ผ่านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สคร. ที่เล็งเห็นศักยภาพของ กทท. ความสำเร็จในการรับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร กทท. ทุกคน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการยกระดับมาตรฐานการทำงานและพัฒนาศักยภาพองค์กรในทุกมิติ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากคะแนนภาพรวมการประเมินผลองค์กร (MOU) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์องค์กร ที่ได้คะแนนเต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนภาคธุรกิจ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวคิด ESG เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”
กทท. พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพท่าเรือไทยให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ควบคู่กับการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป