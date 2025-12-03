เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผนึกกำลังพันธมิตร เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดของภาคใต้ อาทิ สงขลา ปัตตานี และตรัง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้เร่งดำเนินการแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยทันที เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน คุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ และส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
หลังจากการประเมินผลกระทบ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้จัดทำมาตรการดูแลสาขาในพื้นที่เสี่ยง ทั้งการปรับเส้นทางขนส่ง การจัดเก็บพัสดุชั่วคราว และการประสานงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การบริการลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะเดียวกัน ทีมงานยังได้ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การสนับสนุนด้านสิ่งของจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อยืนยันหลักการ “พนักงานต้องมาก่อนเสมอ”
ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้จัดสรรงบฉุกเฉินสำหรับจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเปิดรับการสนับสนุนจากพนักงานทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่
การสนับสนุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ MR. D.I.Y ที่จัดสรรของใช้ที่จำเป็น เช่น ของใช้ส่วนตัวและชุดปฐมพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่มูลนิธิกระจกเงา องค์กรสาธารณะประโยชน์ช่วยระดมสิ่งของจากทั่วประเทศและจัดส่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน และอีจัน สื่อพันธมิตรเพื่อสังคม ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม และความคืบหน้าในการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน รวมถึงประสานงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเป็นพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมต่อสู้กับภัยพิบัติครั้งนี้
ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ยังคงยึดมั่นต่อแนวคิด ESG และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที แต่ยังตอกย้ำบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในอนาคตข้างหน้า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด และเดินหน้าสนับสนุนงานบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ข้อได้เปรียบด้านการขนส่งโลจิสติกส์ในการอยู่เคียงข้างผู้คน เพื่อส่งมอบกำลังใจที่ดีไปสู่ทุกชุมชนและสังคม