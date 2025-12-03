คณะกรรมการบริหารการท่าเรือฯ ลงพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ติดตามงานก่อสร้างระยะ 3 เผยคืบหน้าแล้ว 85%

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผอ. การท่าเรือฯ นำคณะกรรมการฝ่ายบริหารประชุมสัญจรและลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจความคืบหน้าโครงการสำคัญ เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน–ยกระดับศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ กำชับทุกฝ่ายเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
วันนี้( 3 ธ.ค.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยสัญจร ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา ก่อนนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยท่าเรือแหลมฉบัง นายวีชชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยท่าเรือแหลมฉบัง พนักงานการท่าเรือฯ และผู้แทนกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เข้าร่วม
ภายหลังการประชุม คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การบูรณาการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนงานโครงการต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) การตรวจระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก ณ ประตูตรวจสอบสินค้า 3 มาตรการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณท่าเรือ
นายเกรียงไกร เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีความคืบหน้าส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างทางทะเล ณ พฤศจิกายน 2568) อยู่ที่ 85% โดยอยู่ระหว่างการทดสอบค่าบดอัดความหนาแน่นของดิน และงานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบางส่วน
สำหรับ ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงการก่อสร้างสะพานยกระดับ และหารือเรื่องการขยายกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งาน
ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ย้ำว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานของทุกหมวดงาน เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันโครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อยกระดับท่าเรือแหลมฉบังให้มีศักยภาพสูงสุด รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการท่าเรือ จะเร่งขับเคลื่อนทุกโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของระบบขนส่งสินค้า และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว