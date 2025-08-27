WICEเร่งพัฒนาเทคโนโลยี-ขยายตลาด รับเทรนด์โลจิสติกส์โต

ไวส์ โลจิสติกส์ เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 3 เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ครบวงจร ยกระดับคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยี ตอบรับกลุ่มลูกค้าย้ายฐานการผลิต ด้านอุตสาหกรรมแนวโน้มบวก ดีมานด์ขนส่งเพิ่มจากมาตรการภาษีสหรัฐฯ พร้อมขยายเครือข่ายเส้นทางขนส่งครอบคลุมระดับภูมิภาคเอเชีย ผลักดัน Green Logistics ลดคาร์บอนการขนส่ง มั่นใจเป้าหมายรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2568 เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานช่วงไตรมาส 3/2568 บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น ภายใต้แผนกลยุทธ์ปี 2568 ที่บริษัทได้วางไว้ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกในด้านข้อมูลความต้องการขนส่งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาเส้นทางขนส่ง รวมถึงรูปแบบการให้บริการที่สอดรับกับแผนการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด
บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการขนส่งที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์
พร้อมทั้งการมองโอกาสการพัฒนารูปแบบการให้บริการครบวงจร เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีแผนการย้ายฐานการผลิตสินค้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่การหาข้อมูลและทำเลที่ตั้ง การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ และ ติดตั้งเครื่องจักร บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้นำธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายขนส่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากความชัดเจนด้านมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าของหลายประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัจจัยด้านต้นทุนที่มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนขนส่งและการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาทิ ค่าน้ำมัน, ค่าเงิน, ค่าระวางเรือ ฯลฯ
“บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการขนส่งระหว่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งแผนการเพิ่มเส้นทางการขนส่งให้ครอบคลุมในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าสู่การเป็น Green Logistics ด้วยการลดคาร์บอนในกระบวนการขนส่ง ควบคู่กับการลงทุนด้านเทคโนโลยีและระบบการขนส่ง เพื่อยกระดับความรวดเร็วและความแม่นยำของบริการ จากกลยุทธ์และศักยภาพในการดำเนินงานทั้งหมด ทำให้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร และ สร้างการเติบโตของรายได้ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 15% ตามแผนที่ได้วางไว้” นายชูเดช กล่าว
ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการ 2,289 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้จากปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) และ การบริการซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ รวมถึงการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นของบริการ On-Site Warehouse Management ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นในสัญญาระยะยาว