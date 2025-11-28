WICE เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส4 ดีมานด์ขนส่งโตต่อเนื่อง

ไวส์ โลจิสติกส์ รุกธุรกิจไตรมาสสุดท้ายปี 2568 มั่นใจรายได้โต 15% ตามแผน ดีมานด์การขนส่งสินค้ายังขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมรับอานิสงส์การย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน และเสถียรภาพจากทิศทางสงครามการค้าสหรัฐ–จีนเริ่มคลี่คลาย ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เติบโตจากการย้ายฐานการผลิต เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ โครงข่ายขนส่งสินค้า สู่เป้าหมายผู้นำการขนส่งระดับภูมิภาค และ Green Logistics มุ่งสร้างองค์กรแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 4/2568 บริษัทมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการขนส่ง โดยปริมาณงานขนส่งทั้งทางทะเลและการขนส่งข้ามพรมแดน รวมถึงบริการซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ยังคงเติบโต ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเส้นทางขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังจีน และ สหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึงการขยายเส้นทางร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการขนส่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มาใช้ในการออกแบบเส้นทางและบริหารการขนส่งให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้า เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และ ประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานระยะยาว เพื่อก้าวสู่การเป็น Green Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและระบบอัตโนมัติควบคู่กับความแข็งแกร่งของโครงข่ายการขนส่ง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ขณะที่สถานการณ์ด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ–จีน ถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญในช่วงปลายปี ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตในจีนเริ่มรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ทดแทนการส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาโดยตรง ประกอบกับการวางแผนย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการหลายรายเข้าสู่ประเทศในอาเซียน ทำให้ความต้องการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งข้ามพรมแหน และ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านบริการดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวของการผลิตและการขนส่งมากขึ้นในปี 2569 และจะหนุนให้ปริมาณงานขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค
ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังมีแนวโน้มเติบโตดีจากความต้องการขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการขนส่งต่อเนื่องทั้งปี แม้ปัจจัยด้านสงครามการค้าจะสร้างความผันผวนต่อภาคอุตสาหกรรมในช่วงแรกและเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายลงบ้าง แต่ธุรกิจจำนวนมากได้เริ่มมีการปรับกลยุทธ์รองรับความเสี่ยงในระยะแรก จนสามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ ส่งผลให้โครงข่ายซัพพลายเชนเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น โดยประเมินว่าความต้องการขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามการลงทุนในภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดดีมานด์ด้านโลจิสติกส์ครบวงจรในหลายอุตสาหกรรมใหม่
“บริษัทมั่นใจว่าผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 จะสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโต 15% ตามแผนที่วางไว้ โดยเดินหน้าตามกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพบริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมขยายเส้นทางและเครือข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด Green Logistics เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเป็นกลาง ตลอดจนเสริมแผนการดำเนินงานเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคต” นายชูเดช กล่าว
ด้านผลประกอบการไตรมาส 3/2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการ 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.7% และ มีกำไรสุทธิ 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.3% จากการเติบโตในส่วนงานซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ และ การขนส่งข้ามพรมแดนขยายตัว