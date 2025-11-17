กลุ่มทุนยักษ์ไฟเขียว “Go Green Project” หนุนเทคโนโลยีสะอาด–รีไซเคิลอัจฉริยะ ปูพรมทั่วโลก

กลุ่มทุนชั้นนำ เช่น W Group , Yes Recycling , Innovy , Italeco S.p.A รวมถึงนักลงทุนบุคคลมากมาย ทุ่มงบสนับสนุน Go Green แพลตฟอร์ม AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยอนุมัติวงเงินลงทุนก้อนแรกเพื่อเร่งพัฒนาระบบรีไซเคิลอัจฉริยะ (Smart Recycling) และผลักดันเครือข่ายสถานี Drop2Earn เพื่อขายโฆษณาให้ครอบคลุมทั่วโลกภายในปี 2026
แหล่งข่าวจากกลุ่มนักลงทุนเปิดเผยว่า การพิจารณาครั้งนี้เกิดจากศักยภาพของเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถแก้ปัญหาขยะในเมืองใหญ่ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้คนทั่วโลกปรับพฤติกรรมผ่านระบบสะสมเหรียญดิจิทัล (Green Token) ที่แลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้จริง
เงินลงทุนรอบใหม่จะถูกใช้ใน 3 ด้านหลัก
-พัฒนาระบบ AI อัจฉริยะ ให้สามารถจำแนกขยะแบบเรียลไทม์ ให้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น
-ขยายจุดวางถังขยะเพื่อขายสื่อโฆษณาเพิ่มอีกหลายพันแห่งในเขตชุมชนและเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก
-วางโครงสร้าง Green Token Economy เพื่อให้การรีไซเคิลกลายเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มทุนระบุว่า Go Green มีโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจใหม่ (Green Economy) ซึ่งกำลังเป็นทิศทางการลงทุนทั่วโลก
Go Green เตรียมเปิดระบบเต็มรูปแบบ ธ.ค. นี้
หลังผ่านช่วงทดสอบ (Beta Test) ให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์สะท้อนว่าระบบทำงานได้เสถียรและได้รับการตอบรับดีเยี่ยม ทำให้กลุ่มทุนเชื่อมั่นว่าโครงการสามารถขยายได้รวดเร็วในปีหน้า
ตัวแทนโปรเจกต์เผยว่า “การสนับสนุนจากกลุ่มทุนครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองสีเขียวด้วยเทคโนโลยีเราจะทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่าย สนุก และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคน”
ก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเงินทุนรอบล่าสุด นักวิเคราะห์เชื่อว่า Go Green อาจกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อมที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม รวมถึงราคาเหรียญ Go green ที่คาดว่าอนาคตไกลและได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และเกี่ยวกับโครงการสีเขียว ที่คนทั่วโลกใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย
โดยโครงการตั้งเป้าลดขยะในแต่ละเมืองไม่ต่ำกว่า 10,000 ตันต่อปี และสร้างรายได้เสริมให้ประชาชนผ่านระบบเหรียญดิจิทัลที่ใช้ได้จริงทั้งในชุมชนและบริการพันธมิตร
สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gogreentechs.com/