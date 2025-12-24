“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” เปิดตัวโบอิ้ง 737-8 บินปฐมฤกษ์ “กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”เสริมศักยภาพฝูงบิน

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” เสริมศักยภาพฝูงบิน เปิดตัวโบอิ้ง 737-8 บินปฐมฤกษ์ “กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”และเส้นทางบินตรงสู่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงราย หาดใหญ่ และอุดรธานี ในลำดับต่อไป ควบคู่ยกระดับประสิทธิภาพ ด้านบริการด้วยเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่
กรุงเทพฯ 24 ธันวาคม 2568 – นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตครั้งสำคัญ ด้วยการเริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 เป็นครั้งแรกบนเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทางบินตรงภายในประเทศสู่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงราย หาดใหญ่ และอุดรธานีตามลำดับ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการและขยายขีดความสามารถด้านบริการด้วยเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาฝูงบินด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 50 ลำ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
การนำเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 เข้าประจำการ นับเป็นกลยุทธ์การสร้างความเติบโตของสายการบินฯ ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเลือกเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สะท้อนการวางตำแหน่งเส้นทางศักยภาพสูงของประเทศ ทั้งในมิติเมืองเศรษฐกิจ การลงทุน อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการท่องเที่ยวระดับโลก
ทั้งนี้ เชียงใหม่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียและของโลก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันปลายปีและต้นปีจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตอกย้ำบทบาทของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
เครื่องบินโบอิ้ง 737-8 แบบใหม่นี้มีความจุ 189 ที่นั่ง ช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยห้องโดยสาร Boeing Sky Interior ระบบไฟ LED ที่ทันสมัย ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน เครื่องยนต์ LEAP-1B และการออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้เชื้อเพลิง ลดระดับเสียงรบกวน รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้แผนการขยายฝูงบินของเวียตเจ็ทไทยแลนด์