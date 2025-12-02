เวียตเจ็ทไทยแลนด์ สนับสนุนขนส่งและลำเลียงถุงยังชีพสู่”หาดใหญ่” ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ร่วมมือ”คมนาคม” สนับสนุนในการขนส่งและลำเลียงถุงยังชีพที่รับบริจาคในโครงการ 'ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล' ไปยังสนามบินหาดใหญ่ พร้อมขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง
กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2568 – สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น เดินหน้าส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในการขนส่งและลำเลียงถุงยังชีพที่รับบริจาคในโครงการ 'ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล' ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยเครื่องบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ โดยมีอัตราพิกัดน้ำหนักสิ่งของ 3,500 กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน/วัน เพื่อกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ พร้อมสนับสนุน 2 มาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางให้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ในเส้นทางเดิมจำนวน 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินเครดิตเชลเพื่อใช้สำหรับการเดินทางครั้งถัดไป
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์มุ่งมั่นอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดสายการบินฯ ได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สนับสนุนภารกิจขนส่งและลำเลียงถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น แล้วมากกว่า 10 ตันและยังคงดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย โดยเวียตเจ็ทไทยแลนด์รับหน้าที่ในการรวบรวมสิ่งของบริจาค ณ จุดรับของคลังสินค้าภายในประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมปฏิบัติการขนส่ง-ลำเลียงถุงยังชีพและของบริจาคไปยังสนามบินหาดใหญ่ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
โดยประชาชนที่ประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สามารถร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จุดบริจาค 'ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล' ชั้น 1 เซ็นทรัล ขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“สายการบินฯ ได้ขยายมาตรการความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเข้า - ออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ถือบัตรโดยสารของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568 โดยสามารถขอรับข้อเสนอในการ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน* ในเส้นทางเดิมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายใน 90 วันนับจากกำหนดการเดิม หรือ เก็บวงเงินเครดิตเชล* สำหรับใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป ภายในระยะเวลา 365 วัน จากกำหนดการเดินทางเดิม
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ผู้โดยสารสามารถขอรับสิทธิ์ตามมาตรการความช่วยเหลือภายใน 30 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม ซึ่งมาตรการนี้ยังครอบคลุมผู้โดยสารที่เคยได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้หากยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินที่เลือกเดินทาง”
สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่ ยังคงสามารถเดินทางกับสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้ตามปกติ โดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทางสายการบินฯ ได้ปรับลดความถี่การให้บริการเที่ยวบินเหลือวันละ 1 เที่ยวบิน/วัน (ไป-กลับ) ได้แก่ เที่ยวบินขาไปหมายเลข VZ324 มีกำหนดการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 11:00 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 12:30 น. และ เที่ยวบินขากลับหมายเลข VZ325 มีกำหนดการออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 13:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 14:35 น.ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ทั้งนี้ หากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย สายการบินฯ จะแจ้งกำหนดการเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางออฟฟิเชียลของเวียตเจ็ทไทยแลนด์