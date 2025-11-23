“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”รับมอบ “โบอิ้ง 737-8” ลำแรก จาก 50 ลำ เตรียมนำร่อง เส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-เชียงใหม่’

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ รับมอบเครื่องบิน “โบอิ้ง 737-8” ลำแรก บินนำร่อง เส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-เชียงใหม่’ก่อนส่วนระหว่างประเทศ เริ่มในธ.ค.”กรุงเทพฯ–คัมรานห์’ ทยอยรับครบ 50 ลำในปี 71 หนุนบินไกลประหยัดพลังงานกว่า 20% รองรับขยายเส้นทางเชื่อม” เอเชีย–แปซิฟิก”
วันที่ 23 พ.ย. 2568 สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ประกาศศักยภาพมุ่งสู่การเติบโตด้วยแผนขยายฝูงบินยุคใหม่ รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ลำแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝูงบินประสิทธิภาพสูง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขยายฝูงบินรวม 50 ลำภายในปี 2571 โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายรองรับการเติบโตของเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เครื่องบินโบอิ้ง 737-8 มาพร้อมวิศวกรรมการบินรุ่นใหม่ที่ล้ำสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดรับพันธกิจ “Fly Green” พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดการบินอาเซียนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมการเดินทางที่สะดวกขึ้นในเอเชียแปซิฟิก
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดเผยว่า การรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเวียตเจ็ทไทยแลนด์สู่การเป็นสายการบินชั้นนำในภูมิภาค การเสริมศักยภาพฝูงบินด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลด้านการบิน รองรับการทำการบินระยะไกลได้ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้สายการบินให้บริการเส้นทางที่ไกลกว่าเดิม โดยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงไปยัง นาริตะ โอซาก้า และคัมรานห์ พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มเส้นทางใหม่ๆ ในอนาคตรวมถึงช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้เฉลี่ย 20% ต่อเที่ยวบิน
การรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ลำแรก ไม่เพียงเป็นก้าวแรกของแผนการเสริมแกร่งฝูงบิน แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจระยะยาว โดยเวียตเจ็ทไทยแลนด์มุ่งเน้นขยายเครือข่ายเส้นทางบิน สอดรับกับแผนการเชื่อมเส้นทางบินตรงใหม่ระหว่างไทยกับเมืองหลักในเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสูงของไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้โดยสารและยกระดับบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน การปรับฝูงบินด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมการบินทันสมัยและนวัตกรรมการบินที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
สำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 เป็นอากาศยานประสิทธิภาพสูงที่ผสานนวัตกรรมทางอากาศพลศาสตร์และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ LEAP-1B ช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังลดระดับเสียงรบกวนในชุมชนบริเวณรอบสนามบินได้มากถึง 50% ตามมาตรฐาน ICAO ตลอดจนสมรรถนะการบินได้ไกลถึง 6,570 กิโลเมตร เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการบิน ทำให้สามารถขยายการให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางที่ไกลขึ้น พร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบ Boeing Sky Interior ให้มีบรรยากาศสว่าง โปร่ง เงียบ และกว้างขวางมากขึ้น พร้อมตู้เก็บสัมภาระเหนือศีรษะแบบใหม่ที่รองรับสัมภาระได้มากกว่าเดิม และรองรับการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ได้อย่างเต็มรูปแบบ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 15-20% ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการ ‘Fly Green’ ของเวียตเจ็ท ประเทศไทย โดยมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการขับเคลื่อนการบินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์การบินทุกมิติ
เวียตเจ็ทไทยแลนด์จะนำร่องให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ภายในประเทศ ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 เป็นครั้งแรก ในเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-เชียงใหม่’ ก่อนเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ–คัมรานห์’ ในเดือนธันวาคม ปี 2568 พร้อมทยอยรับมอบเครื่องบินรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนครบ 50 ลำภายในปี 2571 เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายเส้นทางบินตรงเชื่อมโยงตลาดสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก