“สบพ.– การบินไทย”จับมือผลิตนักบินรองรับฝูงบินใหม่ 150 ลำ ครั้งแรก รับนักบินหญิงอบรม”Student Pilot”

สบพ.– การบินไทย ปฐมนิเทศศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่129 ผลิตนักบิน รองรับฝูงบินใหม่ 150 ลำ ภายในปี 76 ซึ่งมีต้องการนักบินเพิ่มกว่า 700 อัตรา และเป็นครั้งแรกของการบินไทย! เปิดรับนักบินหญิงฝึกอบรม ตำแหน่ง Student Pilot
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี–เครื่องบิน รุ่นที่ 129 จำนวน 13 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , กัปตันบริสุทธิ์ อยู่ใจเย็น ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมการปฏิบัติการบิน, กัปตันอภินัท สุนทรธัย ฝ่ายบริหารนักบินโบอิ้ง, กัปตัน ศฐา บุญยะวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนักบิน, กัปตันเจริญ ศิริทับ ฝ่ายฝึกอบรมนักบิน (หัวหน้าครู ฟลีทโบอิ้ง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ และศิษย์การบิน เข้าร่วมในพิธี
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 129 จำนวน 13 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนักบินรุ่นใหม่ และเป็นการปูทางสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และการขยายฝูงบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วง 5–10 ปีข้างหน้า โดย สบพ. ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาบุคลาการด้านการบิน ผ่านการจัดฝึกอบรม นักบินฝึกหัด หรือ Student Pilot สังกัดบริษัท การบินไทยฯ ในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา การบินไทยได้จัดส่งนักบินฝึกหัด หรือ Student Pilot เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน จำนวนทั้งสิ้น 56 คน และในปีงบประมาณ 2569 มีแผนจัดส่ง จำนวนทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งล้วนแล้วเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
โดย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้ให้โอวาทแก่ศิษย์การบิน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำรงตนทั้งในระหว่างการฝึกและตลอดเส้นทางอาชีพนักบิน โดยขอให้รักษามาตรฐานความปลอดภัย คือหัวใจของการบิน ความมีวินัย ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ สบพ. ในการเดินหน้าพัฒนาทุกมิติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน และสนองนโยบายรัฐบาลให้ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน และมีความทันสมัย จัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรม รวมถึงจัดซื้อเครื่องบินทดแทนฝูงบินเดิมที่จะทยอยปลดระวาง ซึ่งจะทยอยรับต่อเนื่องไปถึงปี 2570
ด้านนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามแผนขยายฝูงบินของการบินไทย มีเป้าหมายรับฝูงบินใหม่ 150 ลำ ภายในปี 2576 จากปัจจุบันที่มีเครื่องบินจำนวน 78 ลำ ซึ่งจำเป็นต้องสรรหานักบินเพิ่มเติม กว่า 700 อัตรา เพื่อรองรับฝูงบินดังกล่าว ขณะเดียวกัน ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการบินไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักบินในตำแหน่ง Student Pilot เป็นการเปิดกว้างด้านความเท่าเทียมทางเพศในวิชาชีพที่เคยถูกจำกัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้น นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยนักบินหญิงจากรุ่น Student Pilot ที่กำลังฝึกอยู่ในขณะนี้ จะกลายเป็นนักบินหญิงชุดแรกในประวัติศาสตร์ของการบินไทย
สำหรับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี–เครื่องบิน ของ สบพ. ได้รับการรับรองจาก กพท. ครอบคลุมการฝึกทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ นับเป็นโรงเรียนการบินของรัฐ ที่ทำหน้าที่ผลิตนักบินพลเรือนแห่งแรก ยาวนานกว่า 64 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมนักบินให้มีความสามารถตามมาตรฐาน ICAO และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต CPL (Commercial pilot license ) ได้อย่างมั่นใจ โดยนักบินฝึกหัดจะเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 70 สัปดาห์ ภายใต้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ต่อไป(index pointing left)